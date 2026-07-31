Motorista é socorrido após carro capotar na RO-383 entre Cacoal e Nova Estrela

Por O Minuto Notícia

Publicada em 31/07/2026 às 09h00

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, próximo à Linha 5, no trecho entre Cacoal e Nova Estrela; condutora foi socorrida consciente e encaminhada ao hospital

Um automóvel capotou na manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho, por volta das 8h15, na RO-383, nas proximidades da Linha 5, no trecho que liga Cacoal ao distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura (RO). As informações são do Cacoal da Zoeira.

Conforme as informações apuradas, a motorista seguia pela rodovia quando teria sido fechada por outro veículo durante uma manobra de ultrapassagem. Diante da situação, ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e o automóvel acabou capotando.

Uma ambulância procedente do município de Santa Luzia d’Oeste passava pelo local no momento do acidente. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a condutora a uma unidade hospitalar.

Apesar do impacto, a motorista permaneceu consciente durante o socorro. Inicialmente, ela apresentava dores de cabeça, mas não havia informações sobre ferimentos de maior gravidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada durante ultrapassagens, especialmente em trechos de rodovias estaduais com tráfego intenso.