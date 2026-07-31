Cerest promove oficina regional sobre doenças relacionadas ao trabalho em Vilhena 

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/07/2026 às 14h37

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) realizou, nesta quinta-feira (30), a Oficina Regional sobre a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). O evento aconteceu no auditório da Biblioteca da Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus Vilhena, reunindo profissionais da saúde, gestores e representantes de instituições da região.

A programação teve início com uma apresentação cultural, seguida da solenidade de abertura. Na sequência, foi realizada a palestra magna com o tema “Participação Social e Vigilância Popular em Saúde do Trabalhador”, ministrada pela enfermeira do trabalho e conselheira de saúde, Rosângela Vaz.

Durante a oficina, os participantes também acompanharam a palestra “Auditoria que Protege Vidas: como a auditoria fortalece a saúde do trabalhador e transforma a gestão do SUS”, conduzida por Rodolfo Marcelo Mendes Santos. A apresentação destacou o papel da auditoria na qualificação dos serviços de saúde, na prevenção de agravos relacionados ao trabalho e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador.

A programação contou ainda com um painel integrado sobre Vigilância em Saúde do Trabalhador, abordando as notificações e a utilização da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) como instrumento para identificação, monitoramento e prevenção dos agravos ocupacionais.

Ao longo do evento, os participantes tiveram espaço para debates e esclarecimento de dúvidas, promovendo a troca de experiências entre os profissionais presentes. Na parte prática, foi realizada uma oficina sobre a aplicação da LDRT no cotidiano dos serviços de saúde, permitindo que os participantes conhecessem, na prática, a utilização da ferramenta.

O encerramento foi marcado pela apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos, consolidando os conhecimentos adquiridos durante a oficina e reforçando a importância da integração entre os municípios para o fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador.