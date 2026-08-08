Drenagem avança na Rua Vasco da Gama no bairro três Marias

Por Thais Alves

Publicada em 08/08/2026 às 11h07

“Pela glória de Deus, a Prefeitura está fazendo o serviço dessa drenagem aqui. Depois, se Deus quiser, vem o asfalto, e a gente para de sofrer com a poeira e a lama.”

O relato da moradora Alessandra Setuba, que vive há 16 anos na Rua Vasco da Gama, no bairro Três Marias, traduz a expectativa de quem acompanha de perto uma obra que, embora muitas vezes fique escondida sob o solo, é essencial para melhorar a qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está executando uma ampla obra de drenagem na Rua Vasco da Gama. Os serviços incluem a implantação de mais de 200 manilhas e a construção de mais de oito bocas de lobo, estruturas fundamentais para reforçar o escoamento das águas pluviais e minimizar os riscos de alagamentos durante o período chuvoso.

A drenagem é uma das etapas mais importantes da infraestrutura urbana, garante que a água da chuva seja conduzida de forma adequada, preservando a durabilidade das futuras obras como a pavimentação e proporcionando mais segurança e mobilidade para moradores e motoristas.

Após a conclusão da drenagem e de acordo com as condições climáticas, a via estará preparada para receber a pavimentação asfáltica, atendendo a uma demanda antiga dos moradores.

O prefeito Léo Moraes, destacou a importância desse tipo de intervenção.

“A drenagem é uma obra que muitas vezes não aparece, mas é ela que garante a eficiência da infraestrutura da cidade. Estamos investindo em soluções duradouras para reduzir os impactos das chuvas e preparar as vias para receber pavimentação com qualidade.”

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em obras estruturantes em diferentes regiões da capital, promovendo melhorias que transformam a realidade dos bairros e oferecem mais dignidade aos moradores.