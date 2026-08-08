TAREFA - “Missão Água Presente” faz monitoramento nas comunidades do Baixo Madeira

Por Jhon Silva

Publicada em 08/08/2026 às 10h56

A Prefeitura de Porto Velho iniciou mais uma etapa da Missão Água Presente, ação voltada à promoção da saúde pública e ao fortalecimento do saneamento básico nas comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira. Coordenada pela Defesa Civil, a operação reúne órgãos municipais, estaduais e federais em uma força-tarefa integrada.

As equipes atuam nas comunidades de Calama, Demarcação, Papagaios, Vila Assunção, Ilha Nova, Ressaca e entorno, realizando monitoramento ambiental, identificação de áreas prioritárias, além da coleta de amostras de água para análises bacteriológicas e físico-químicas no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen-RO). A missão também utiliza imagens de satélite para auxiliar na identificação de pontos de queimadas e no planejamento das ações.

Equipes atuam realizando monitoramento ambiental, identificação de áreas prioritárias

Os trabalhos incluem o mapeamento de locais para instalação de filtros purificadores, definição de áreas para perfuração de poços e coleta de água de rios, poços, cacimbas e sistemas de abastecimento existentes, garantindo um diagnóstico preciso da qualidade da água consumida pelas comunidades.

Apoio logístico

Como o acesso à maioria das localidades ocorre por via fluvial, a missão conta com o apoio do Grupo de Operações Aéreas (GOA) e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), garantindo o transporte das amostras dentro do prazo adequado para preservar sua qualidade e assegurar a confiabilidade das análises.

A operação reúne equipes da Defesa Civil, Semusa (Vigilância Sanitária e VigiÁgua), Semias, Seinfra, Semagric, SMD, além do apoio da Funasa, Caerd, Lacen-RO, CBMRO/Defesa Civil e GOA.

O superintendente da Defesa Civil de Porto Velho, Marcos Berti, ressaltou a importância do trabalho integrado para ampliar a segurança hídrica das comunidades ribeirinhas. "Essa missão permite identificar as necessidades de cada comunidade e direcionar investimentos em abastecimento e tratamento da água. É um trabalho técnico, preventivo e fundamental para proteger a saúde da população do Baixo Madeira."

O prefeito Léo Moraes disse que a iniciativa demonstra o compromisso da gestão em levar serviços essenciais a todas as regiões do município.

"Cuidar da qualidade da água é cuidar da saúde das pessoas. Nossa gestão segue investindo em ações que chegam às comunidades mais distantes, garantindo prevenção, dignidade e mais qualidade de vida para quem vive no Baixo Madeira."

A Missão Água Presente segue até sábado, fortalecendo as ações de prevenção, saúde pública e saneamento nas comunidades ribeirinhas de Porto Velho.