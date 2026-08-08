Seis lugares gratuitos para aproveitar o fim de semana em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 08/08/2026 às 11h16

Nem sempre é preciso gastar para aproveitar um bom passeio. Em Porto Velho, moradores e visitantes encontram diversos espaços públicos gratuitos que reúnem natureza, esporte, cultura e história, tornando o fim de semana uma oportunidade para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente relaxar ao ar livre.

Entre parques, áreas de convivência e importantes patrimônios históricos da capital, há opções para todas as idades. Confira seis lugares gratuitos para incluir no seu roteiro neste fim de semana.

Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM)

Um dos maiores cartões-postais de Porto Velho, o Complexo da EFMM reúne história, cultura e uma das mais belas vistas para o rio Madeira. O espaço é ideal para caminhadas, passeios em família, registros fotográficos e para apreciar o pôr do sol.

Além da área externa, os visitantes também podem conhecer o museu, que preserva parte da história da lendária ferrovia Madeira-Mamoré.

O que oferece:

- Museu;

- vista na margem do rio Madeira;

- Espaços para caminhada;

- Áreas de convivência;

- Vista para o pôr do sol.

Memorial Rondon é um espaço é ideal para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a história da capital

Funcionamento:

- Segunda a sexta-feira: das 9h às 21h;

- Sábados, domingos e feriados: das 9h às 22h.

E para os Portovelhenses a entrada no museu é gratuita.

Às margens do rio Madeira, o Memorial Rondon e a tradicional Igrejinha de Santo Antônio reúnem história, cultura e um cenário que faz parte da identidade de Porto Velho.

O espaço é ideal para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a história da capital, apreciar a arquitetura e aproveitar um ambiente tranquilo para passear e fazer belas fotografias.

O que oferece:

- Patrimônio histórico;

- Turismo cultural;

- Vista para o rio Madeira;

- Espaço para contemplação;

- Ambiente para registros fotográficos.

Para quem procura contato com a natureza, o Parque Natural é uma excelente alternativa

Parque Natural

Para quem procura contato com a natureza, o Parque Natural é uma excelente alternativa. O espaço conta um museu de espécies da fauna amazônica com áreas arborizadas, playground e ambientes que proporcionam momentos de lazer, descanso e convivência para toda a família.

O que oferece:

- Trilhas e caminhadas;

- Playground;

- Áreas verdes;

- Contato com a natureza;

- Espaços para descanso.

Parque da Cidade

Um dos espaços públicos mais frequentados da capital, o Parque da Cidade oferece estrutura para caminhadas, prática de atividades físicas e momentos de lazer com crianças e familiares.

Com áreas amplas e arborizadas, o local é uma ótima opção para quem busca qualidade de vida e bem-estar.

O que oferece:

- Caminhada;

- Corrida;

- Playground;

- Áreas de convivência;

- Espaços para atividades físicas.

Parque Circuito oferece um ambiente tranquilo, arborizado e ideal para desacelerar a rotina

Parque Circuito

Em meio à natureza, o Parque Circuito é uma excelente opção para quem deseja fazer uma caminhada, relaxar ao ar livre ou reunir a família para um piquenique. O espaço oferece um ambiente tranquilo, arborizado e ideal para desacelerar a rotina.

O que oferece:

- Caminhada;

- Contato com a natureza;

- Áreas arborizadas;

- Espaço para piqueniques;

- Ambiente para momentos de lazer em família.

Observação: A entrada do Parque Circuito passa por uma reforma realizada pela Prefeitura de Porto Velho, que vai proporcionar uma nova infraestrutura e tornar o espaço ainda mais moderno e acolhedor para a população. Durante as obras, algumas áreas permanecem em intervenção, mas o parque continua aberto para visitação nas áreas liberadas.

Skate Parque

Referência para a prática de skate, patins e BMX, o Skate Parque também é bastante procurado por quem gosta de caminhar, correr ou simplesmente aproveitar um ambiente ao ar livre.

Skate Parque também é bastante procurado por quem gosta de caminhar, correr ou simplesmente aproveitar um ambiente ao ar livre

O espaço reúne esporte, lazer e convivência em um só lugar, recebendo visitantes de diferentes idades ao longo da semana.

O que oferece:

- Pista de skate;

- Espaço para patins e BMX;

- Caminhada;

- Atividades físicas;

- Área de convivência.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em espaços públicos de lazer é investir na qualidade de vida da população e fortalecer a convivência entre as pessoas.

“Queremos que as famílias ocupem esses ambientes, levem as crianças para brincar, pratiquem atividades físicas, contemplem a natureza e aproveitem tudo o que Porto Velho tem de melhor. Nossa missão é continuar investindo em locais cada vez mais bonitos, seguros e acolhedores para todos.”

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo na revitalização e modernização dos espaços públicos, ampliando as opções de lazer gratuito e incentivando a população a aproveitar cada vez mais os ambientes destinados à convivência, ao esporte e ao contato com a natureza