Seis lugares gratuitos para aproveitar o fim de semana em Porto Velho

Nem sempre é preciso gastar para aproveitar um bom passeio. Em Porto Velho, moradores e visitantes encontram diversos espaços públicos gratuitos que reúnem natureza, esporte, cultura e história, tornando o fim de semana uma oportunidade para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente relaxar ao ar livre.
Entre parques, áreas de convivência e importantes patrimônios históricos da capital, há opções para todas as idades. Confira seis lugares gratuitos para incluir no seu roteiro neste fim de semana.
Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM)
Um dos maiores cartões-postais de Porto Velho, o Complexo da EFMM reúne história, cultura e uma das mais belas vistas para o rio Madeira. O espaço é ideal para caminhadas, passeios em família, registros fotográficos e para apreciar o pôr do sol.
Além da área externa, os visitantes também podem conhecer o museu, que preserva parte da história da lendária ferrovia Madeira-Mamoré.
O que oferece:
- Museu;
- vista na margem do rio Madeira;
- Espaços para caminhada;
- Áreas de convivência;
- Vista para o pôr do sol.
Memorial Rondon é um espaço é ideal para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a história da capital
Funcionamento:
- Segunda a sexta-feira: das 9h às 21h;
- Sábados, domingos e feriados: das 9h às 22h.
E para os Portovelhenses a entrada no museu é gratuita.
Às margens do rio Madeira, o Memorial Rondon e a tradicional Igrejinha de Santo Antônio reúnem história, cultura e um cenário que faz parte da identidade de Porto Velho.
O espaço é ideal para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a história da capital, apreciar a arquitetura e aproveitar um ambiente tranquilo para passear e fazer belas fotografias.
O que oferece:
- Patrimônio histórico;
- Turismo cultural;
- Vista para o rio Madeira;
- Espaço para contemplação;
- Ambiente para registros fotográficos.
Para quem procura contato com a natureza, o Parque Natural é uma excelente alternativa
Parque Natural
Para quem procura contato com a natureza, o Parque Natural é uma excelente alternativa. O espaço conta um museu de espécies da fauna amazônica com áreas arborizadas, playground e ambientes que proporcionam momentos de lazer, descanso e convivência para toda a família.
O que oferece:
- Trilhas e caminhadas;
- Playground;
- Áreas verdes;
- Contato com a natureza;
- Espaços para descanso.
Parque da Cidade
Um dos espaços públicos mais frequentados da capital, o Parque da Cidade oferece estrutura para caminhadas, prática de atividades físicas e momentos de lazer com crianças e familiares.
Com áreas amplas e arborizadas, o local é uma ótima opção para quem busca qualidade de vida e bem-estar.
O que oferece:
- Caminhada;
- Corrida;
- Playground;
- Áreas de convivência;
- Espaços para atividades físicas.
Parque Circuito oferece um ambiente tranquilo, arborizado e ideal para desacelerar a rotina
Parque Circuito
Em meio à natureza, o Parque Circuito é uma excelente opção para quem deseja fazer uma caminhada, relaxar ao ar livre ou reunir a família para um piquenique. O espaço oferece um ambiente tranquilo, arborizado e ideal para desacelerar a rotina.
O que oferece:
- Caminhada;
- Contato com a natureza;
- Áreas arborizadas;
- Espaço para piqueniques;
- Ambiente para momentos de lazer em família.
Observação: A entrada do Parque Circuito passa por uma reforma realizada pela Prefeitura de Porto Velho, que vai proporcionar uma nova infraestrutura e tornar o espaço ainda mais moderno e acolhedor para a população. Durante as obras, algumas áreas permanecem em intervenção, mas o parque continua aberto para visitação nas áreas liberadas.
Skate Parque
Referência para a prática de skate, patins e BMX, o Skate Parque também é bastante procurado por quem gosta de caminhar, correr ou simplesmente aproveitar um ambiente ao ar livre.
Skate Parque também é bastante procurado por quem gosta de caminhar, correr ou simplesmente aproveitar um ambiente ao ar livre
O espaço reúne esporte, lazer e convivência em um só lugar, recebendo visitantes de diferentes idades ao longo da semana.
O que oferece:
- Pista de skate;
- Espaço para patins e BMX;
- Caminhada;
- Atividades físicas;
- Área de convivência.
Para o prefeito Léo Moraes, investir em espaços públicos de lazer é investir na qualidade de vida da população e fortalecer a convivência entre as pessoas.
“Queremos que as famílias ocupem esses ambientes, levem as crianças para brincar, pratiquem atividades físicas, contemplem a natureza e aproveitem tudo o que Porto Velho tem de melhor. Nossa missão é continuar investindo em locais cada vez mais bonitos, seguros e acolhedores para todos.”
A Prefeitura de Porto Velho segue investindo na revitalização e modernização dos espaços públicos, ampliando as opções de lazer gratuito e incentivando a população a aproveitar cada vez mais os ambientes destinados à convivência, ao esporte e ao contato com a natureza
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