Novos diretores tomam posse após seleção inédita por competência 

Por Jhon Silva

Publicada em 08/08/2026 às 11h20

Gratidão, orgulho e a responsabilidade de conduzir uma unidade de ensino marcam um novo momento na trajetória profissional de Dinael Marques. Diretora da EMEF Engº Wadih Darwich Zacarias, ela está entre os gestores que passaram pelo processo de seleção por competência realizado pela Prefeitura de Porto Velho para a escolha dos novos diretores da Rede Pública Municipal de Ensino.

Para Dinael, participar do processo e conquistar a oportunidade de permanecer contribuindo com a escola representa o reconhecimento de uma trajetória construída dentro da educação municipal. “É um sentimento de gratidão e muito orgulho por ter participado desse processo e alcançado esse resultado. Tudo o que construí profissionalmente foi dentro da escola, e poder continuar contribuindo nesse mesmo espaço é muito significativo.”

Com mais de 20 anos de atuação na educação, Marina Rueli, diretora da EMEIEF Esperança, também viveu uma experiência inédita. Acostumada a outros modelos de escolha e recondução de gestores, ela participou pela primeira vez de uma seleção estruturada por etapas e avaliação de competências. “Para nós foi algo inédito. Estou há mais de 20 anos na educação e é a primeira vez que participamos de um movimento como esse, passando efetivamente por um certame. Antes, tínhamos outros processos de gestão e recondução. Desta vez foi diferente, foi um desafio e passamos por todas as etapas. A educação só tem a ganhar, porque estamos aqui por competência, preparados e com muita garra para trabalhar pelas nossas crianças”.

POSSE

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta sexta-feira (7), o Ato Solene de Posse dos novos diretores escolares da Rede Pública Municipal de Ensino. A cerimônia aconteceu no Teatro Banzeiros e reuniu gestores, servidores e representantes da administração municipal.

A posse foi resultado do processo de seleção por competência realizado pela Semed que, de forma inédita, contemplou 100% das unidades escolares da Rede Municipal, incluindo escolas das áreas urbana e rural.

Ao todo, 248 candidatos participaram da seleção para 102 vagas. O processo contou com diferentes etapas de avaliação, incluindo análise de currículo e títulos, provas e entrevistas. Os candidatos que avançaram também foram avaliados quanto às competências necessárias para o exercício da gestão escolar.

Para os inscritos em unidades localizadas na zona rural, as entrevistas foram realizadas de forma virtual, garantindo condições de participação aos profissionais independentemente da localização da escola.

Segundo Giordani Lima, o novo modelo fortalece a profissionalização da gestão

Segundo o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o novo modelo fortalece a profissionalização da gestão e coloca a competência como elemento central na escolha dos responsáveis pela condução das escolas.

“Estamos vivendo um momento importante para a educação municipal. São profissionais que passaram por diferentes etapas e demonstraram capacidade para enfrentar os desafios pedagógicos, administrativos e de liderança. Nosso objetivo é fortalecer cada escola e garantir que a gestão esteja cada vez mais preparada para melhorar os resultados e, principalmente, a aprendizagem dos nossos estudantes”.

A seleção foi conduzida por comissões instituídas pela Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pelo acompanhamento das etapas, análise e julgamento de recursos, homologação dos resultados e realização das entrevistas, seguindo os critérios técnicos estabelecidos no edital.

Para Bruna, investir em critérios técnicos para a ocupação das funções de gestão contribui para uma administração municipal mais eficiente

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) também participou desse processo de fortalecimento da gestão pública. Para a secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, investir em critérios técnicos para a ocupação das funções de gestão contribui para uma administração municipal mais eficiente.

“Quando o município estabelece critérios claros e valoriza a competência dos seus servidores, fortalece toda a administração pública”.

NOVA ETAPA

A iniciativa está alinhada à legislação municipal que regulamenta o processo de seleção por competência para os cargos de diretor e vice-diretor das unidades escolares da Rede Municipal de Educação.

A legislação estabelece que, após a nomeação dos gestores, a Secretaria Municipal de Educação organize a posse de forma unificada e que os profissionais empossados assumam compromissos relacionados às atribuições do cargo, às metas, aos indicadores educacionais e à gestão das unidades.

Léo Moraes disse que a seleção representa uma mudança importante na forma como o município valoriza seus profissionais e conduz a gestão da educação

Para o prefeito Léo Moraes, a seleção representa uma mudança importante na forma como o município valoriza seus profissionais e conduz a gestão da educação.

“Uma educação de qualidade começa com pessoas preparadas, comprometidas e que conhecem a realidade das nossas escolas. Estamos dando posse a gestores que aceitaram o desafio, participaram de uma seleção por competência e demonstraram que estão preparados para assumir essa responsabilidade. Queremos valorizar quem trabalha, quem se capacita e quem entrega resultados. No final, quem ganha são nossas crianças, nossas famílias e toda Porto Velho. É assim, com responsabilidade, critérios técnicos e valorização das pessoas, que vamos continuar transformando a educação do nosso município”.

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