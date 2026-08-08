Hildon Chaves participa da 37ª ExpoAgro de Rolim de Moura durante agenda

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/08/2026 às 10h51

Hildon Chaves esteve em Rolim de Moura durante a 37ª ExpoAgro, realizada no Parque de Exposições do município entre os dias 4 e 9 de agosto de 2026. O encontro reuniu atividades voltadas à valorização dos produtores e do agronegócio, além de movimentar a região.

Durante a passagem pelo município, Hildon Chaves também reencontrou amigos e participou da programação da feira. Em sua manifestação, destacou Rolim de Moura como a Capital da Zona da Mata e ressaltou a importância do município para o desenvolvimento de Rondônia.

A recepção no evento foi atribuída ao ex-governador Ivo Cassol e à diretoria da ExpoAgro. Hildon agradeceu o acolhimento e afirmou ter ficado satisfeito em participar do momento.

A 37ª ExpoAgro de Rolim de Moura ocorre em um período de movimentação política para as eleições de 2026, nas quais Hildon Chaves é candidato ao Governo de Rondônia.