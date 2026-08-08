Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 10h53

Campanha “Jaru salvando vidas, doe sangue, doe vida!” acontece nesta sexta (07) e sábado (08), no Centro Especializado de Saúde da Mulher, no Setor 04

Foi iniciada nesta sexta-feira (07) a 14ª campanha “Jaru salvando vidas, doe sangue, doe vida!”. A ação também acontecerá durante o sábado (08) e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), e tem como objetivo manter os bons níveis de abastecimento dos bancos de sangue em todo o estado. Na sexta-feira, o atendimento será das 8h às 18h, e no sábado, das 8h às 16h.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, ressaltou que apenas uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. “As campanhas de doação realizadas em Jaru sempre alcançam bons números, por isso, contamos mais uma vez com a solidariedade da população para colaborar com esta causa tão nobre”, disse.

Pessoas saudáveis, pesando mais de 50 kg e maiores de 16 anos que tenham interesse em se tornar doadoras devem se dirigir ao Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04.

Gestantes, lactantes e pessoas que estejam passando por tratamento médico e que tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 24h não estão aptas a doar.