Lula avisa que asfalto da BR-319 sai; o relato de injustiça de Sobrinho; e ministro do STF vem a Rondônia

Por Sérgio Pires

Publicada em 29/05/2026 às 08h33

ROBERTO SOBRINHO É O AUTOR DO TEXTO EM QUE EXPLICA COMO SE RECUPERAR DE INJUSTIÇAS QUE DURARAM MAIS DE 13 ANOS

O texto de abertura deste modesto blog, hoje, não é do autor contumaz destas mal traçadas linhas. Na íntegra, o autor é um rondoniense que viveu o inferno da injustiça.

Leiam, da primeira à última linha, em 2.271 caracteres, o depoimento/desabafo do ex-prefeito Roberto Sobrinho, um político em ascensão nos anos 90, que estava com um pé no Governo e, no final, perdeu tudo e todas as suas esperanças e perspectivas. Vamos ao texto:

"Treze anos depois, a Justiça conclui a análise de todas as acusações. O resultado final é inequívoco: três operações policiais, três absolvições. A verdade dos fatos prevaleceu.

O julgamento de hoje encerra um ciclo muito difícil da minha vida. Foram treze anos convivendo com acusações, processos, julgamentos e uma enorme carga emocional para mim, para minha família e para as pessoas que estiveram ao meu lado. Foram anos de sofrimento, de angústia, de desgaste pessoal, de limitações impostas pelas circunstâncias e também de muitas oportunidades perdidas.

Ao longo desse período, fui alvo de três operações policiais. Cada uma delas gerou investigações, processos e intenso julgamento na opinião pública. Hoje, com a conclusão do último julgamento, a Justiça encerra a análise de todos os casos. O resultado é claro e definitivo: nas três operações policiais, fui absolvido.

Sempre acreditei que a verdade dos fatos seria reconhecida. Nem sempre a Justiça acontece no tempo que desejamos, mas ela precisa acontecer. Por isso, recebo essa decisão com serenidade, gratidão e a consciência tranquila de quem nunca deixou de acreditar na própria inocência.

Mais do que uma vitória pessoal, este é o reconhecimento da verdade. É também uma demonstração de que ninguém deve ser condenado antecipadamente. As acusações precisam ser investigadas, as provas analisadas e os julgamentos realizados com responsabilidade e equilíbrio. Ao final desse processo, prevaleceu aquilo que sempre sustentei: a verdade dos fatos.

Quero agradecer a Deus, que me deu forças para enfrentar cada momento dessa caminhada. Agradeço à minha família, que suportou comigo o peso desses anos; aos amigos que permaneceram ao meu lado nos momentos mais difíceis; e aos advogados que atuaram com dedicação, competência e compromisso com a verdade.

Hoje não guardo ressentimentos. Guardo apenas a certeza de que vale a pena perseverar, mesmo diante das maiores dificuldades. A vida segue em frente, e sigo com a mesma disposição de continuar contribuindo com a sociedade, com a consciência tranquila e a serenidade de quem teve sua inocência reconhecida pela Justiça.

Depois de treze anos, encerro esse capítulo da minha vida em paz. Foram três operações policiais, três absolvições. A verdade prevaleceu".

Infelizmente, histórias semelhantes não são raras. Roberto Sobrinho perdeu quase tudo. Mas nunca perdeu sua dignidade!

ANDRÉ MENDONÇA, O MINISTRO APOLÍTICO E NÃO ALINHADO COM O PODER, VEM PALESTRAR EM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Porto Velho recebe, no dia 12, um dos grandes personagens na recente história do nosso Judiciário. Para muita gente, ele é a esperança de um novo Judiciário, apolítico, não atrelado ao poder, não ideológico e totalmente imparcial. Isso mesmo! O ministro André Mendonça estará na Capital no próximo 12 junho.

Ele será o grande palestrante no encerramento de um grande evento: o 1º Congresso Estadual do Ministério Público rondoniense. Serão três dias de palestras, debates, interação com os poderes e com muitos convidados importantes.

Os dois primeiros dias (10 e 11 de junho, quarta e quinta-feiras) o Congresso terá como sede o auditório do MP, no seu prédio, no centro da Capital. O encerramento, contudo, será num auditório bem maior, que comporta até 500 pessoas sentadas: o da Faculdade Católica, na avenida Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo.

Sua presença certamente merecerá grande destaque na mídia e na opinião pública do nosso Estado.

André Mendonça é o ministro que está comandando os processos que envolvem um dos maiores crimes financeiros da nossa história: o rombo bilionário do Banco Master. É também um dos poucos ministros do STF não ligados ao Palácio do Planalto. Tem se tornado uma esperança de que o principal tribunal do país ainda voltará a ter o respeito da maioria da população brasileira.

Sua presença certamente atrairá as atenções não só dos rondonienses, mas certamente da mídia do país inteiro, que acompanha com interesse muito especial todas as aparições públicas de Mendonça.

PREPAREMO-NOS PARA AS SURPRESAS QUE VÊM AI! NOS BASTIDORES, A POLÍTICA ESTÁ PEGANDO FOGO

Quem acha que tudo está acertado, que os acordos estão fechados, que tudo já é paz e amor nas relações políticas para a eleição de outubro, pode estar redondamente enganado. Nos bastidores, o circo pode estar pegando fogo.

Nos próximos dias podem surgir notícias inesperadas, dentro das campanhas. Por enquanto, as coisas estão sendo abafadas, sem sair da porta para fora. Mas em breve, as questões que estão fervilhando nos bastidores, certamente sairão para fora mais rápido do que se imagina.

Traduzindo para o Português, nem tudo que está sendo anunciado vai se concretizar; nem todas as parcerias serão confirmadas; nem todos os anúncios efusivos se transformarão em realidade. Algumas decisões a caminho podem inclusive mexer em comando de partidos, trazer novas parcerias e oficializar não só aproximações como afastamentos.

Neste momento, contudo, são apenas indícios e deduções, uma declaração aqui, outra ali, uma ausência aqui, outra ali e mudanças de posicionamento em relação a conversações que pareciam ser sólidas e definitivas.

As conversações vão continuar até as convenções. Algumas delas vão fervilhar antes, durante e depois. As convenções, programadas entre 20 de julho e 5 de agosto, sem dúvida alguma vão escancarar os novos acordos e as fraturas causadas em negociações políticas anteriores.

Quem conhece as profundezas da nossa política, será menos pego de surpresa. Quem acha que tudo está certinho, abotoado e azeitado, vai cair sentado quando souber o que está prestes a estourar...

LULA AVISA QUE ASFALTO DA BR 319 SAI, MAS COM "RÍGIDOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL"

Lula não perde o discurso. Pouco antes de um jantar com apoiadores em Manaus, onde os celulares foram proibidos (segredo de que?) o Presidente visitou a BR 319 de helicóptero e numa rápida caminhada em trecho em obras, aproveitando para anunciar, com toda a pompa: "esta rodovia vai se tornar referência mundial em preservação"!

Segundo o anúncio feito, a BR 319 contará com "rígidos critérios de proteção ambiental", embora não tenha detalhado como isso será feito. O que se espera é que a rodovia que liga Manaus a Porto Velho não seja entregue nas mãos das ONGs internacionais que mandam na Amazônia. Se fosse, todos os absurdos possíveis poderiam fazer parte destes "rígidos critérios".

Ao oficializar a obra, ou seja, o reasfaltamento de todos os quase 900 quilômetros das 319, que cai tirar Manaus do isolamento do país por terra, Lula disse ainda que a rodovia "está numa região muito sensível da Amazônia" e que, por isso, há meses seu governo vem estudando formas de implantar o asfalto, mas com todos os cuidados possíveis com o meio ambiente.

Um manauara bem humorado chegou a brincar que "o perigo é ter tantas restrições, que pode até ser proibido o tráfego de carros e caminhões". Obviamente que o exagero não se aplica, até porque Lula considera a BR 319 de extrema importância para toda a região.

No pacote de declarações, o Presidente avisou que o governo federal vai atuar, de forma conjunta, com os Estados e o que chamou de "forças de segurança", para impedir o desmatamento ilegal nas áreas próximas à BR. Em breve, devem ser detalhadas as medidas ambientais que serão tomadas, enquanto a obra de asfalto estará sendo executada.

RR SHOW TERMINA NO DOMINGO E PREVISÃO É DE QUE NEGÓCIOS SEJAM MENORES DO QUE NO ANO PASSADO

A Rondônia Rural Show entra nos seus últimos três dias, pelo menos é o que se ouve em corredores e alguns estandes, com um movimento menor do que o do ano passado. O entusiasmo das vendas de 2025, que atingiram o pico de mais de 5 bilhões e 100 milhões em negócios, segundo consenso entre vários depoimentos ouvidos, dificilmente será superado.

Embora o governo federal fale em números positivos na economia, a verdade é que muita gente está contando até 100 para fazer novos investimentos. O momento, para muitos investidores, é de precaução. As dúvidas sobre se o Brasil continuará indo para a esquerda e contra o agronegócio ou voltará a prioridade de mercado também influem diretamente nos negócios. E isso se reflete na feira.

Além disso, o crédito para os novos negócios tem se tornado quase proibitivo, pelos juros violentos ofertados ao mercado. Principalmente em equipamentos de alto custo, os juros acabam tornando quase proibitiva a iniciativa de compra.

Mesmo assim, a edição deste ano da Rondônia Rural Show vai movimentar o mercado do agronegócio do Estado. No final da tarde do Domingo, deverão ser anunciados os números oficiais, em relação ao público e ao volume de negócios realizados.

Neste final de semana, várias atrações especiais farão parte da programação da feira. Uma delas será o famoso biólogo Richard Rasmussen, que fará palestra no sábado pela manhã, a convite da Assembleia Legislativa.

CANIVETE, BRIGA GENERALIZADA E VENDA DE DROGAS NA PRAÇA: TRISTES REGISTROS ENVOLVENDO ESTUDANTES

Estudantes de Porto Velho estiveram envolvidos em pelo menos três ocorrências policiais, nos últimos dias. O primeiro caso foi de um aluno que puxou um canivete para outro, na Escola Tiradentes. O caso explodiu nas redes sociais. Nesta semana, mais dois eventos negativos.

Um deles aconteceu na Escola Capitão Cláudio, no bairro Cidade do Lobo, quando vários alunos da escola participaram de uma briga generalizada. A briga começou com duas estudantes, a mãe de uma delas entrou na confusão e a partir daí foi gritaria generalizada e agressões mútuas. Bombou na internet.

O terceiro registro é o mais grave de todos. O registro, feito pelo site Rondoniaovivo, mostra PMs revistando suspeitos de estarem vendendo droga para estudantes que passam todos os dias pela Praça Marechal Rondon, popularmente ainda conhecida como Praça do Baú, onde ônibus chegam e saem a todo o momento. Ali, testemunhas denunciaram que traficantes esperam os estudantes para oferecer droga.

Segundo o texto do conhecido site, uma mulher, testemunha dos eventos, criticou os pais que não acompanham seus filhos, que não sabem o que eles fazem na rua. Outro comentário é que há falta de policiamento no centro, embora a PM tenha aparecido tão logo recebeu as primeiras denúncias.

O que está acontecendo com nossos estudantes? Embora a maioria cumpra suas obrigações e não extrapole, há, claro, uma minoria que se envolve em confusão e que vai ao centro para comprar drogas.

Olho neles!

SÓ NUM BAIRRO DA CAPITAL, UM QUILÔMETRO DE FIOS APREENDIDOS POR "GATOS" NA REDE DE ENERGIA

Em pleno 2026 e mesmo sabendo da intensa fiscalização e de que os vizinhos se habituaram a denunciar o uso ilegal de energia (porque, no final das contas, a conta deles cresce, por causa dos "gatos") muita gente imaginava que poderá continuar eternamente o furto de energia. Foi o que aconteceu num bairro da zona leste, nesta semana, quando pelo menos 50 imóveis tinham ligações clandestinas.

A maioria era de residências, mas pelo menos meia dúzia são estabelecimentos comerciais, praticando um crime que está no Código Penal. Além de pesada multa, os que foram flagrados cometendo o desvio, terão ainda que pagar por tudo o que consumiram no período do "gato".

Para se ter ideia da grandeza do furto, durante a operação, as equipes técnicas realizaram o corte imediato e a retirada de mais de mil metros de fiação irregular. Um quilômetro de fios! A Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica (Politec) foram acionadas para a constatação do crime de furto de energia.

Daniel Andrade, gerente do departamento de Combate às Perdas de Energia, lembra que "ligação clandestina é crime de furto de energia previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de 2 a 8 anos de prisão". Apesar das penalidades, a prática segue recorrente. Apenas nos primeiros meses de 2026, já foram registradas 58 prisões em flagrante. No ano passado, 139 pessoas foram presas pelo crime de furto de energia.

Muitos vizinhos que sabem do furto, acabam denunciando. O motivo é simples: os prejuízos com o fornecimento são diluídos na conta dos clientes que pagam suas contas honestamente. Mais ainda: o furto prejudica na arrecadação de impostos que poderiam estar sendo investidos em serviços públicos.

BRENO BATALHA POR MELHORIA NAS NOSSAS RUAS E ACOMPANHA DE PERTO OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, NA CAPITAL

Reivindicar, fiscalizar, lutar por soluções que beneficiem a população. Em resumo, estas são as atividades mais importantes para um vereador preocupado em estar o mais próximo possível da sua comunidade. Todas estas missões, aliás, cumpridas com dedicação e esmero pelo Dr. Breno Mendes, em suas atividades na Câmara Municipal de Porto Velho.

Não só pedir providências ao Executivo, mas também acompanhar muito de perto as obras de melhorias, também estão neste rol de atividades. Foi o que aconteceu recentemente, quando Breno Mendes não só acompanhou, como ainda fiscalizou os trabalhos da Prefeitura em operação tapa-buracos. Ele também cobrou celeridade nas intervenções urbanas.

"A recuperação de muitas ruas da nossa Capital é uma demanda histórica da população. Ruas em mau estado infligem ao porto-velhense muitos problemas, incluindo os prejuízos à mobilidade, à segurança mas, além disso, afeta a qualidade de vida de todos os moradores", afiança Breno.

Durante a agenda, o parlamentar destacou que seguirá fiscalizando a execução das melhorias e cobrando eficiência do poder público para garantir que os serviços cheguem de forma efetiva aos bairros da Capital. "Este acompanhamento presencial é de grande importância", assinala, destacando que este tipo de atuação "reforça o papel fiscalizador do meu mandato e o compromisso com respostas concretas às demandas populares".

PERGUNTINHA

Na sua opinião, por quais motivos a grande mídia brasileira ignorou ou, quando citou, foi para diminuir, o importante encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump, que abriu as portas da Casa Branca para conversar com o candidato à Presidência da República?