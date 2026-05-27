27º Leilão Pecuária Martendal e Convidados promete movimentar a EXPOCOL com oferta de matrizes e novilhas de qualidade

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 10h45

A expectativa já toma conta do setor pecuário para a realização do 27º Leilão Pecuária Martendal e Convidados, que acontecerá no próximo dia 11 de junho, durante a programação da 38ª EXPOCOL. O evento é considerado uma das atrações mais aguardadas da feira e reunirá produtores rurais, investidores e pecuaristas em busca de genética, produtividade e bons negócios.

Com início marcado para as 19h (horário de Brasília) e transmissão ao vivo pela Remate Web, o leilão disponibilizará 150 matrizes e novilhas cuidadosamente selecionadas, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir animais com elevado potencial produtivo e qualidade reconhecida no mercado.

Promovido pela Pecuária Martendal, o remate contará ainda com a participação de convidados, fortalecendo a oferta de animais e ampliando as opções para compradores de diferentes regiões.

A organização destaca que o evento representa uma excelente oportunidade para quem busca investir no fortalecimento dos rebanhos, agregando genética, produtividade e rentabilidade às propriedades rurais.

O leilão será conduzido pela Programa Leilões e conta com o patrocínio da Nutron e da Tratorcampo, empresas parceiras que apoiam o desenvolvimento da pecuária regional.

Com tradição consolidada e reconhecimento entre os produtores, o Leilão Pecuária Martendal chega à sua 27ª edição reafirmando seu papel como um dos importantes eventos de comercialização de animais da região.

Serviço

Data: 11 de junho de 2026

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: 38ª EXPOCOL

Transmissão: Remate Web

Oferta: 150 matrizes e novilhas

A recomendação é que os interessados já se programem para acompanhar o evento e aproveitar as oportunidades de negócios que serão apresentadas durante o remate.