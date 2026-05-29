Negociador do Irã sobre acordo com EUA:

Por G1

Publicada em 29/05/2026 às 10h49

O principal negociador do Irã, o presidente do Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, não confirmou nesta sexta-feira (29) que o país chegou a um acordo com os Estados Unidos, porém deixou claro que o clima de extrema desconfiança entre eles continua.

Em um post na rede social X, o iraniano afirmou que Teerã segue preparado para retomar a guerra se necessário:

"Não confiamos em garantias ou palavras; apenas ações são medidas válidas, e nenhuma ação será tomada antes que a outra parte aja. O vencedor de qualquer acordo é aquele que melhor se prepara para a guerra a partir do dia seguinte".

Segundo fontes da imprensa, Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para estender o cessar-fogo entre eles e suspender as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz nesta quinta-feira (28).

Ao falar sobre as negociações, Qalibaf disse que o governo Trump aceitou fazer concessões, mas que elas foram obtidas através do poder militar iraniano, e não pelo diálogo.

"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis. Durante a negociação, apenas as explicamos a eles", disse.

Segundo reportagem do site americano "Axios", a única coisa que falta para que as autoridades de ambos os países anunciem a prorrogação da trégua entre eles é a aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump.

Apesar da aparente evolução nas negociações, a proposta atual ainda não se trata de um acordo final, que exigirá negociações ainda mais intensas para contemplar as exigências de Trump sobre o enriquecimento de urânio.

Em meio às negociações, EUA e Irã trocaram ataques. Apesar deles terem sido limitados, revelaram a fragilidade do cessar-fogo, em vigor desde o início de abril, e das tentativas diplomáticas de chegar a um acordo para encerrar a guerra.