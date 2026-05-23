Bolsonaro avalia Michelle como vice em eventual chapa da direita liderada por Ronaldo Caiado, diz colunista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/05/2026 às 10h36

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria considerando a possibilidade de indicar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para disputar a vice-presidência da República em uma eventual chapa da direita nas eleições presidenciais, tendo como cabeça de chapa o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). A informação foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, Bolsonaro mantém resistência à ideia de Michelle disputar diretamente a Presidência da República. De acordo com interlocutores próximos à família ouvidos pela colunista, o ex-presidente teme expor a esposa a uma campanha considerada agressiva e de ataques intensos, avaliação que teria levado à preferência por um papel de menor exposição na disputa.

Ainda conforme a coluna, Michelle surgiria como uma alternativa estratégica dentro do campo conservador caso a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrente dificuldades para se manter competitiva. O nome do parlamentar teria sofrido desgaste após repercussões envolvendo o escândalo relacionado ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília.

Nesse cenário, a ex-primeira-dama poderia ser incorporada como vice em uma composição de direita, com nomes como Ronaldo Caiado figurando como opção para liderar a chapa.