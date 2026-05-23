Marcos Rogério critica gestão estadual e diz estar disposto a apresentar soluções para Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 23/05/2026 às 09h30

Problemas enfrentados pela população de Rondônia nas áreas de saúde, segurança pública e infraestrutura foram apontados pelo senador Marcos Rogério ao defender a necessidade de mudanças na condução do Estado. Pré-candidato ao Governo de Rondônia, o parlamentar afirmou estar disposto a apresentar soluções para demandas que, segundo ele, têm impactado diretamente o cotidiano dos rondonienses.

Ao comentar o cenário estadual, Marcos Rogério avaliou que Rondônia teria convivido, nos últimos oito anos, com uma gestão marcada pela ausência de obras e pela falta de serviços considerados essenciais para a população. Segundo o senador, setores estratégicos enfrentam dificuldades estruturais que acabam refletindo na rotina dos moradores do Estado.

Entre os pontos mencionados pelo parlamentar estão a situação da saúde pública, descrita por ele como desestruturada, além de dificuldades relacionadas à segurança pública e à infraestrutura. De acordo com Marcos Rogério, há carências que afetam diretamente o dia a dia da população.

Diante desse cenário, o senador afirmou estar disposto a entregar “as soluções que o povo de Rondônia quer e precisa”, posicionando-se como alternativa para a disputa pelo comando do Estado.