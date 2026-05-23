Prefeitura segue avançando com os trabalhos de infraestrutura urbana no município

Por Assessoria

Publicada em 23/05/2026 às 09h27

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), segue avançando com os trabalhos de infraestrutura urbana no município.

Nesta sexta-feira, 22 de maio, a equipe realiza a finalização de mais um trecho de calçadas e estacionamentos na Rua Grajaú, garantindo mais organização, acessibilidade e segurança para moradores e comerciantes da região.

De acordo com o cronograma da SEMOD, na próxima semana os serviços continuarão pela mesma via até a Rua Ceará. Em seguida, as equipes iniciarão os trabalhos na Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Ceará e a Rua Bahia.

As obras fazem parte do compromisso da administração municipal em investir na melhoria da mobilidade urbana e na valorização dos espaços públicos, proporcionando mais qualidade de vida à população.

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