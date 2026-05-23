Mulher é presa com tablete de maconha enterrado em galinheiro

Por Newsrondonia.com

Publicada em 23/05/2026 às 09h15

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar sob a acusação de tráfico de drogas em Porto Velho. A prisão ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, no bairro Costa e Silva, localizado na zona Norte da capital, região que atualmente sedia a programação cultural dos Festejos da comunidade.

A equipe policial iniciou o monitoramento de uma residência após receber denúncias anônimas sobre o comércio de entorpecentes no local. Os militares utilizaram um drone para mapear o terreno de forma velada, confirmando a movimentação constante e rápida de usuários de drogas no endereço sob investigação.

Diante das evidências coletadas por meio das imagens aéreas, as guarnições solicitaram o suporte operacional das viaturas da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM). No momento da aproximação das equipes, diversas pessoas que estavam no local fugiram a pé pelas vias do bairro Costa e Silva.

Os policiais militares realizaram a entrada legal no imóvel mediante a autorização da moradora. Durante a vistoria inicial nos cômodos internos da residência, nenhum objeto ilícito foi encontrado. A apreensão ocorreu na área externa, após uma varredura detalhada no quintal da propriedade.

Os policiais localizaram um tablete de maconha enterrado no interior de um galinheiro nos fundos do lote. Ao ser questionada pelos militares sobre o achado, a moradora confessou a propriedade do material e admitiu que a substância seria fracionada e comercializada.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida juntamente com o tablete de maconha para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil. A ocorrência foi registrada e a suspeita permanece detida na carceragem da Central de Polícia de Porto Velho, à disposição da Vara de Delitos de Tóxicos.