Em 2025, JARU-PREVI recebeu mais de R$ 1 milhão de compensação previdenciária

Por Assessoria

Publicada em 23/05/2026 às 09h05

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru – JARU-PREVI recebeu, no ano de 2025, mais de R$ 1 milhão em compensação previdenciária destinada ao pagamento de aposentados e pensionistas do município.

A compensação previdenciária ocorre quando o servidor público contribuiu ao longo da carreira para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou para outro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e se aposenta pelo JARU-PREVI.

De acordo com o superintendente do JARU-PREVI, Geziel Soares, no momento em que é dada entrada no processo de aposentadoria, o instituto solicita o ressarcimento financeiro ao órgão para o qual o servidor contribuiu anteriormente. “A compensação é fundamental para manter o equilíbrio financeiro e sustentabilidade da previdência municipal, principalmente a longo prazo”, explicou, ressaltando que entre os anos de 2023 e 2025, a soma das compensações ultrapassou o montante de R$ 3 milhões.

Geziel também destacou que o servidor não precisa realizar nenhum procedimento para solicitar a compensação. “Todo o trâmite administrativo é conduzido diretamente pelo JARU-PREVI junto aos órgãos responsáveis, sem aumento de etapas para os contribuintes”, finalizou.