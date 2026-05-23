Fundação de Cultura e Juventude anuncia prorrogação das inscrições do Festival de Bandas e Fanfarras

Por Assessoria

Publicada em 23/05/2026 às 08h59

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura informa que o prazo de inscrições para o Festival de Bandas e Fanfarras e para o Circuito de Amigos de Bandas e Fanfarras (CABF) – 1ª Etapa foi prorrogado. A medida tem como objetivo ampliar a participação das corporações de todo o Estado de Rondônia, possibilitando que mais bandas e fanfarras possam integrar o evento, que promete reunir música, tradição, cultura e integração entre os participantes.

As inscrições seguem até o dia 24 de maio de 2026 até às 23:59.

As corporações interessadas poderão realizar inscrição em uma das modalidades disponíveis: competitiva ou participação especial, sem caráter competitivo.

A prorrogação busca atender solicitações das corporações e garantir maior participação no festival, fortalecendo o movimento cultural das bandas e fanfarras no estado.

O Festival de Bandas e Fanfarras de Rolim de Moura será um grande encontro cultural, promovendo intercâmbio, valorização artística e incentivo aos talentos musicais e coreográficos de Rondônia.