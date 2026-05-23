Polícia Militar prende suspeitos por tráfico de drogas em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 23/05/2026 às 09h00

Na manhã desta sexta-feira, 22, dando continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas em Ji-Paraná, uma guarnição de Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou diligências em um imóvel abandonado no bairro JK, conhecido popularmente como “Boca da Dalva”, apontado por diversas denúncias como ponto utilizado para comercialização e consumo de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, o tráfico de drogas está diretamente relacionado ao aumento de crimes patrimoniais, como furtos e receptações, motivo pelo qual as equipes vêm intensificando ações preventivas e repressivas na região.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram vários indivíduos consumindo drogas no interior do imóvel, sendo realizada a abordagem de todos os presentes.

Durante busca pessoal em um dos suspeitos, os militares localizaram um invólucro contendo 28 porções de substância análoga ao crack, já fracionadas e prontas para comercialização, além da quantia de R$ 50 em espécie, dividida em notas de pequeno valor, característica comum do comércio ilícito de drogas.

Durante entrevista policial, o suspeito informou que havia chegado recentemente de outro município com o objetivo de atuar no tráfico de drogas em Ji-Paraná.

Outros três abordados relataram espontaneamente serem usuários de entorpecentes e afirmaram que estavam no local para adquirir drogas do conduzido.

Diante das informações obtidas, os policiais foram até um endereço ligado ao suspeito, no bairro Capelasso, onde localizaram R$ 595 em espécie, divididos principalmente em notas de pequeno valor, além de uma porção considerável de substância análoga à maconha.

Diante da situação de flagrante relacionada ao tráfico de drogas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UNISP, juntamente com os entorpecentes, dinheiro apreendido e demais materiais relacionados à prática criminosa, para adoção das medidas cabíveis.