Polícia Civil deflagra operação em Cujubim e Alto Paraíso

Por PC/RO

Publicada em 23/05/2026 às 09h00

Na tarde desta sexta-feira (22), a Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Cujubim, da Delegacia Regional de Ariquemes, com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Alto Paraíso, deflagrou a Operação ÁGUIA. A ação teve como objetivo o cumprimento de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho.

As investigações apontam que os alvos da operação estão envolvidos em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa armada, integrando uma célula estruturada de uma facção.

O grupo tentava instituir um verdadeiro "poder paralelo" em Cujubim, impondo o monopólio da venda de entorpecentes e cobrando taxas de extorsão mensais (a "caixinha") de traficantes menores e até de estabelecimentos comerciais locais. Além disso, aterrorizavam a população por meio de um "Tribunal do Crime" (Conselho da Disciplina), aplicando penas de espancamento, tortura, expulsão e até execuções para quem desobedecesse às suas regras ou tentasse denunciar à polícia.

O nome da operação faz referência a visão aguçada e ao monitoramento minucioso de cima realizado pela equipe policial, que conseguiu mapear de forma silenciosa e precisa toda a complexa hierarquia da facção. O nome também alude a uma rua do município, um dos endereços estratégicos mapeados pela inteligência policial, onde residiam e operavam lideranças fundamentais do grupo criminoso durante as investigações.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à criminalidade e destaca a importância da colaboração da sociedade na elucidação de crimes. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197. Seu sigilo é absoluto!