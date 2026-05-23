Jovem é atacado a facadas durante discussão em Ministro Andreazza

Por Conexão Rondônia

Publicada em 23/05/2026 às 08h50

Um jovem de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (23), em Ministro Andreazza.

Segundo informações, a vítima deu entrada no hospital municipal com diversas perfurações provocadas por faca. Ele relatou que estava em uma residência quando iniciou uma discussão com outro homem conhecido pelo apelido de “Menor”.

Durante o desentendimento, o suspeito teria desferido cerca de cinco facadas, atingindo as costelas e as costas da vítima. Após o ataque, o autor fugiu do local tomando rumo ignorado.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi transferido para o Hospital Euro, em Cacoal, onde recebeu atendimento especializado.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e deverá ser investigada pela Polícia Civil.