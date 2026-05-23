Prefeitura intensifica limpeza e pintura de meio-fio para reforçar segurança e organização urbana

Por Natalino FS

Publicada em 23/05/2026 às 08h40

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio de uma força-tarefa coordenada entre a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue ampliando os serviços de limpeza e pintura de meio-fio nas principais ruas e avenidas. A ação faz parte de um mutirão realizado após o período chuvoso e busca melhorar a mobilidade urbana, fortalecer a sinalização e garantir mais qualidade de vida para a população

Os trabalhos também contribuem para a valorização dos espaços públicos, promovendo uma cidade mais limpa, organizada e visualmente agradável para moradores e visitantes. Além do aspecto estético, a manutenção da sinalização horizontal auxilia diretamente na orientação de motoristas e pedestres, proporcionando mais segurança no trânsito e melhor fluidez

Nesta sexta-feira (22), as equipes atuaram em toda a extensão da avenida Transcontinental e nas marginais, contemplando os dois distritos. A iniciativa inclui serviços de limpeza, remoção de resíduos e revitalização da pintura dos meios-fios, fundamentais para delimitação de espaços e organização dos estacionamentos

Segundo o presidente da AMT, Oribe Junior, a ação faz parte de um planejamento estratégico voltado à melhoria urbana e da segurança.

“A pintura de meio-fio é uma ação importante para a organização da cidade. Estamos seguindo as determinações do nosso prefeito, atuando de forma estratégica nas principais ruas e avenidas, garantindo mais segurança no trânsito e melhorando a mobilidade urbana”, destacou

A administração municipal reforçou ainda a necessidade da colaboração da população na conservação dos serviços executados, evitando danos à sinalização recém-pintada e respeitando as orientações de trânsito. O objetivo é garantir que os benefícios da ação permaneçam por mais tempo e continuem refletindo positivamente

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, ressaltou que os serviços fazem parte de um conjunto de ações permanentes voltadas à melhoria dos bairros.

“A sinalização adequada traz mais segurança, organização e qualidade para quem utiliza o trânsito. Nosso objetivo é seguir avançando com esse trabalho em todos os bairros”, afirmou.

