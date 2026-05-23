Suspeito morre após confronto com policiais do BPTAR durante operação

Um suspeito identificado inicialmente apenas pelo apelido de “Robinho” morreu após ser baleado durante um confronto armado com policiais militares na cidade de Chupinguaia, no Cone Sul de Rondônia. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira, 22 de maio de 2026, durante uma operação conduzida pelo BPTAR (Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado da Polícia Militar do Estado de Rondônia).
Após ser atingido durante a troca de tiros, o homem foi socorrido pelos próprios militares e encaminhado ao Hospital Municipal de Chupinguaia. Apesar do atendimento recebido na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após dar entrada no local.
A operação policial contou com a atuação de equipes especializadas do batalhão, além do apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e de outras guarnições mobilizadas no município. Informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que suspeitos ligados à ação investigada eram alvo de abordagem quando houve reação armada, desencadeando o confronto entre os infratores e os policiais.
Com a ocorrência, a Polícia Técnico-Científica (POLITEC) de Vilhena foi acionada para executar os procedimentos periciais relacionados ao caso. O registro deverá ser formalizado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), enquanto as circunstâncias da ação seguirão sob investigação das autoridades competentes.
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