Fernando Vilas da Blueray reforça compromisso com famílias atípicas durante agenda na AMAAR, em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/05/2026 às 15h49

Morador de Ariquemes e apoiador da AMAAR (Associação de Mães de Autistas de Ariquemes) há vários anos, o pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas da Blueray (PSD) participou de agenda na entidade ao lado do deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD). O encontro reuniu representantes da associação e trouxe à pauta os desafios enfrentados por instituições que atuam diretamente no acolhimento e atendimento de famílias de pessoas com transtorno do espectro autista.

Durante a agenda, Ribeiro do Sinpol destacou a relevância social do trabalho realizado pela AMAAR e contextualizou a importância do apoio institucional para a continuidade das atividades. O diretor financeiro da entidade, Márcio dos Santos, também apresentou a realidade enfrentada pela associação, especialmente em relação à necessidade de recursos para manter e ampliar os atendimentos.

Ao se manifestar, Fernando Vilas ressaltou a trajetória da instituição e o impacto do trabalho desenvolvido junto às famílias atendidas.

“A AMAR é uma instituição que há anos a gente luta por ela e faz a coisa acontecer. É um sonho que saiu do papel e se tornou realidade. Não só para nós que estamos há um tempo ajudando, mas principalmente para as famílias que são atendidas e reconstruídas através dessa instituição”, afirmou.

A agenda reforça a atenção dedicada por Fernando Vilas a pautas ligadas ao cuidado social e ao fortalecimento de iniciativas comunitárias com atuação direta no suporte a famílias atípicas em Rondônia.