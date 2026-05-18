Eyder Brasil realiza II CISFAL em Porto Velho e anuncia próximos passos no combate ao crime de fronteira

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 15h55

O deputado estadual Eyder Brasil, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizou o II CISFAL — Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras das Assembleias Legislativas. O evento reuniu parlamentares, especialistas, delegados e militares para debater estratégias de enfrentamento ao crime transfronteiriço e fortalecer a integração entre instituições estaduais, federais e internacionais.

Entre os destaques da programação estiveram painéis sobre o domínio territorial de facções criminosas em Rondônia, a Operação Integrada Madeira Mamoré e a segurança na Tríplice Fronteira Brasil-Bolívia-Peru, reunindo experiências e propostas de diferentes forças de segurança do país.

"Rondônia está na linha de frente e não podemos enfrentar isso de forma isolada. Nosso gabinete trabalha na elaboração de um documento com as propostas do congresso para levarmos até Brasília, onde vamos promover uma audiência pública em busca de respostas efetivas para a nossa região", afirmou Eyder Brasil.