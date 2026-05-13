Mais nomes e dúvidas ao Senado de Rondônia; e Fúria, Rogério e Hildon partem para o corpo a corpo

Por Sérgio Pires

Publicada em 13/05/2026 às 11h46

LULA VEM ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA COMEÇAR O ASFALTO DA BR 319? É O QUE OS AMAZÔNIDAS ESPERAM!

Há cerca de 50 anos, não havia asfalto na região de Vilhena, ligando o sul do com o restante do Estado. Asfalto em rodovias e dentro das cidades, aliás, era obra rara. Dentro de Porto Velho, há meio século, afora a região central, poucas ruas e avenidas tinham este benefício. Asfalto mesmo, de qualidade, só havia numa importante rodovia: a BR 319.

Hoje, depois de pressões internacionais e de uma sucessão de governos e aliados de ONGs que impedem o desenvolvimento da região, surge a primeira chance, real, de se compensar todas as injustiças que os amazonenses e rondonienses sofreram, sem uma ligação por terra. E a oportunidade de ouro está nas mãos do presidente Lula.

Ele virá a Manaus na próxima segunda-feira e há uma enorme expectativa de que sua presença de dois dias entre nossos vizinhos manauaras sirva para que Lula acabe de vez com este drama regional e nacional, assinando a ordem de serviço para o início definitivo das obras do trecho do meio da 319.

Não falta nada. A licitação já foi feita, as empresas vencedoras anunciadas pelo Dnit e tudo está nos conformes legais. Foram licitados quatro trechos, em média com 120 quilômetros cada um. Um dos trechos, aliás, será renovado e asfaltado por um consórcio liderado por uma empresa rondoniense, já bastante conhecida e que já realizou importantes obras em todo o Estado e região.

Contrariando sua ministra do Meio Ambiente, que se afastou para disputar o Senado (por São Paulo, claro, porque em seu Estado ela não se elegeria nem vereadora) Marina Silva e as ONGs das quais ela é a Rainha, Lula deu sua palavra que o asfalto da BR 319 vai sair. E sair este ano.

Depois de mais de meio século de abandono, de decisões atendendo os grandes interesses internacionais que mandam na Amazônia; de múltiplas decisões judiciais inacreditáveis, sempre contra a população, a novela da BR 319 pode estar chegando ao fim.

Está nas mãos do Presidente da República resolver o assunto. E já que ele vem a Manaus na semana que vem, que venha para assinar a ordem e serviço, dando o pontapé inicial para um fato histórico: o início das obras definitivas que vão tirar o Amazonas e sua Capital do isolamento, por terra, do restante do País.

Agora só depende de Lula. E de mais ninguém!

NA BATALHA PELO SENADO, NOVAS CANDIDATURAS SURGEM, PESQUISAS SÃO PREPARADAS E CONFÚCIO BRINCA COM A DÚVIDA

Em breve, vão surgir pelo menos duas novas pesquisas, dando dados mais atualizados sobre a acirrada disputa que se avizinha pelas duas cadeiras ao Senado. Elas poderão – ou não – confirmar algumas surpresas que pesquisas internas feitas pelos partidos, não oficiais e nem registradas na Justiça Eleitorais andam indicando, segundo ouve-se nos bastidores.

As pesquisas que estão sendo programadas, por diferentes institutos, deverão incluir nomes recém chegados na disputa, que não estavam até há pouco. O primeiro deles é o da ex-deputada federal Mariana Carvalho, que por muito pouco não se elegeu senadora na última eleição. O outro é o do ex-secretário de Finanças do Estado, Luís Fernando, que recém começou sua pré-campanha.

Há ainda outra questão crucial. Afinal de contas, Confúcio Moura vai ou não disputar a reeleição? Há quem jure que não. Há quem aposte seus bens que sim. O próprio Confúcio brinca com a dúvida, em vídeos em que atores contratados questionam: ele entra ou não entra na disputa? Caso ele entre, como ficará o acordo feito com o ex-senador Acir Gurgacz? Perguntas e mais perguntas. Todas ainda sem resposta.

Por enquanto, os nomes que mais se ouve falar , neste momento, na complexa corrida pelo Senado, são os de Fernando Máximo, Bruno Scheid, Acir Gurgacz e Sílvia Cristina, não necessariamente nesta ordem. O de Mariana Carvalho já apareceu muito forte, nos últimos dias.

Esta eleição ao Senado se torna cada vez mais animada. Quem será a dupla vencedora? Só em outubro saberemos.

TRIO QUE APARECE COM MAIS CHANCES AO GOVERNO VAI AO ENCONTRO DO POVÃO, MAS AINDA NÃO PEDE VOTO

A pré-campanha que é campanha para o Governo do Estado também avança. Os principais candidatos, três com mais chances e um que pode surpreender, estão no trecho. Fazendo visitas, abraçando a população, pegando criança no colo, ouvindo pedidos. Por enquanto, só não estão, explicitamente, pedindo votos. Mas, claro, não ficam dúvidas no ar sobre os motivos das visitas, dos sorrisos, dos abraços.

Uma dupla já formada (Adailton Fúria e Everton Leoni) foi testar a popularidade em plena avenida Sete de Setembro, no coração comercial do centro de Porto Velho. Recebidos com alegria por onde passaram, os dois certamente consideraram o teste de popularidade positivo. Everton, radialista e homem de TV famoso, foi saudado com entusiasmo. Os dois gostaram do que ouviram.

Já Hildon Chaves e seu companheiro de chapa, Cirone Deiró, andam também entusiasmados. Na semana passada, estiveram em pelo menos sete municípios, sempre bem recebidos e ouvindo palavras de incentivo para a disputa de outubro. Pesquisas internas têm animado a dobradinha, que acha que tem condições de chegar a um segundo turno e daí, numa nova eleição e com os atributos e projetos que o eleitor conhecerá, poderão chegar à cadeira mais almejada: aquela onde senta hoje Marcos Rocha.

Já o outro nome, aquele que aparece liderando todas as pesquisas oficiais e muitas feitas apenas para conhecimento dos partidos, também anda célere por Rondônia. Ainda sem ter escolhido seu vice, Marcos Rogério segue o rito dos outros candidatos: visita, dá múltiplas entrevistas, fala em planos. Nesta semana, mais uma vez, os discursos do senador do PL foram em direção a exigir melhorias na saúde.

NETTO CONTA COM OBRAS DE LULA E OS DEMAIS NOMES TÊM, HOJE, CHANCES PERTO DO ZERO DE CHEGAREM LÁ!

E os vários outros candidatos, como estão? O representante do PT e do governo Lula, embora com chances menores ante um eleitorado em ampla maioria de direita, conta com o racha entre os representantes da direita, para rentar chegar ao segundo turno. Mas a principal carta de Expedito Netto são as obras do governo Lula e os pesados investimentos em Rondônia. Dará certo? Só se saberá em outubro.

Todos os demais, ao menos até agora, são apenas livres atiradores, ainda sem aparente possibilidade de chegar lá. O empresário e intelectual Pedro Abib, da Faculdade Católica, o nome surpresa do MDB tem chances reais? Por enquanto, numa Bolsa de Apostas, seriam poucos os que nele acreditariam. Mas, quem sabe o nome escolhido a dedo por Confúcio Moura não vai surpreender?

Claro que é preciso ter bola de cristal para se apontar quem sairá vencedor nesta corrida, entre tantos nomes fortes da política rondoniense. Mas, se a eleição fosse hoje e não surgisse nenhum grande fato novo, este blogueiro que não é nenhum vidente, apostaria todo o seu dinheiro que entre estes três (Fúria, Hildon e Marcos Rogério) sairá o novo Governador de Rondônia.

Para os demais, todos sabem que não se repetirá o efeito Bolsonaro da última eleição estadual. Portanto, ao menos por enquanto, tudo é apenas sonho!

PERGUNTADO, SITE GPT APONTA NOMES DOS JORNALISTAS POLÍTICOS MAIS INFLUENTES DE RONDÔNIA

Comentar certas coisas , ainda mais quando envolvem o personagem que escreve, não é fácil! Pode parecer soberba, autopromoção, falta de modéstia. Mas este não é o caso, até porque tem um interesse público e até de informação. O conhecido jornalista Rubens Coutinho, aquele dos comentários ácidos, mas sempre verdadeiro e sem ofensas pessoais a ninguém, decidiu fazer uma pesquisa no site GPT, da Inteligência Artificial, em busca de dados sobre os influenciadores digitais da nossa mídia.

Sua pergunta foi: “quem é o influenciador digital de nicho político, que não é político, não tem mandato, e que é jornalista, em Rondônia?” A resposta: “em Rondônia, há alguns nomes ligados ao jornalismo político com forte presença digital, mas, considerando o perfil descrito, um dos nomes mais conhecidos e influentes é o jornalista Sérgio Pires”.

A seguir o GPT prosseguiu: “Outro nome que ganhou forte relevância digital nos últimos anos, especialmente no Instagram e em portais de análise política regional, é Rubens Coutinho, editor do portal Tudo Rondônia￼, com atuação focada em bastidores da política estadual, denúncias, fiscalização de gastos públicos e cobertura eleitoral”.

Foi adiante a resposta: “também aparecem com presença relevante no nicho político digital em Rondônia: Alan Alex, Everton Leoni, Robson Oliveira e Paulo Andreoli”. Obviamente que há muitos outros nomes (Cícero Moura e o professor Herbert Lins, apenas para citar mais dois) que se destacam na imprensa política do nosso Estado.

Ter o nome como primeiro a ser citado numa pesquisa da IA, isenta e que apenas responde objetivamente o que lhe é perguntado, certamente é algo bastante positivo. Dá também mais responsabilidade, no sentido de se manter o tipo de jornalismo feito e o equilíbrio com que se analisa nossa política.

EDILSON, QUE COMANDA ENTIDADE NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, COMEMORA GRANDE AVANÇO

Mais um rondoniense brilha no cenário nacional, assim como o que já se destacam em vários setores há mais tempo. Trata-se do conselheiro do Tribunal de Contras de Rondônia e hoje presidente nacional da entidade que reúne todos os TCE do país, a Atricon.

Edilson Silva vem tendo destacada atuação junto à entidade, conquistando avanços importantes, como o de tornar os Tribunais de Contas entidades no mesmo nível do Ministério Público e o Judiciário, essenciais para à República Federativa do Brasil, no controle da administração pública.

E a decisão não ficou só no discurso. Agora, ela faz parte do texto da Constituição Brasileira, graças à Emenda Constitucional 139, promulgada no último dia 5 deste mês de maio. Segundo o líder da Associação Nacional dos Membros dos TCEs, “isto blinda os Tribunais de Contas de toda e qualquer pressão ou interferência não republicana”. Para Edilson Silva, ganha a sociedade e ganha o povo brasileiro, além de trazer mais responsabilidade aos Tribunais”!

Este processo todo teve à frente a Atricon, através de toda uma equipe liderada pelo rondoniense Edilson Silva, que tem feito um grande trabalho, eivado de dedicação e com muitos avanços.

Ao par disso, o TCE de Rondônia, do qual Edilson é um dos componentes, também tem registrado importantes, inovações, não só na fiscalização e apoio aos gestores públicos, como também de fiscalização dos serviços prestados à população.

OS DOENTES DAS REDES SOCIAIS VOCIFERARAM CONTRA OS “ASSASSINOS DE ANIMAIS”. SÃO RIDÍCULOS

Idiotizados pelas redes sociais, peritos e especialistas em acreditar em tudo que alguns idiotas divulgam, o Brasil viveu, há algumas semanas, uma situação bizarra, que superou o ridículo e atingiu às raias da loucura coletiva. Um cão de rua, conhecido como Orelha, morreu. Teria sido morto, segundo os marginais que dominam a Internet, pela fúria criminosa de jovens que, irracionais, trucidaram o animal.

Mobilização nacional. Só faltaram pedir pena de morte não só para o jovem principal suspeito da absurda violência contra o pobre animal, mas também para outros quatro suspeitos de terem participado do odioso ato.

Como o assunto explodiu nas redes sociais, com pedidos de Justiça, de cadeia, de leis mais duras contra quem ataca animais e estas baboseiras todas que se lê diariamente, a grande mídia, ávida por um pouco de leitores e credibilidade perdida, entrou de sola no assunto. Matérias sensacionalistas nas TVs. Pedidos de cadeia para os celerados. Loucura generalizada.

Pois agora, depois de profundas investigações, de gastos de milhares de reais do dinheiro público envolvendo polícia, MP, advogados; depois dos meninos serem considerados párias e quase linchados, o Ministério Público de Santa Catarina, que perdeu tempo e colocou muita gente no caso, concluiu: o cachorro morreu de uma doença grave. Jamais foi vítima da violência humana.

Claro que todos os anormais que gastaram longos textos pedindo Justiça contra os criminosos e “assassinos” de animais, saíram de fininho. São doentes, mas acham que os outros é que são. O Brasil caminha, mesmo, se tornar o país dos débeis mentais, idiotizados pelas redes sociais.

GOVERNO INVESTE MAIS DE 11 BILHÕES NO COMBATE PAS FACÇÕES. MAS A BATALHA JÁ COMEÇOU EM RONDÔNIA

Um dia antes do governo brasileiro anunciar um pacotaço de 11 bilhões e 100 milhões de reais para o combate às facções criminosas no país, em parceria com os Estados, uma grande operação, coordenada pelo Ministério Público, foi deflagrada em Rondônia, no Acre, Ceará e Paraná, para prisão de bandidos que se vangloriavam dos seus crimes pelas redes sociais, mostrando armas, muito dinheiro e ironizando as autoridades.

Foi realmente uma daquelas operações consideradas de grande porte, na medida em que envolveu nada menos do que 300 membros de forças de segurança, incluindo policiais civis e militares, incluindo também membros do Exército Brasileiro, através do 6º Batalhão de Infantaria de Selva,, com seu comando de Fronteira.

Em Rondônia, as ações se concentraram principalmente em Porto Velho, nos distritos de Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã e Extrema. Outras duas cidades (Candeias do Jamari, próximo à Capital e São Miguel do Guaporé também assistiram a ações das polícias. No final, foram cumpridos 34 mandados de prisão e, ainda, 45 de busca e apreensão.

Por aqui, o combate ao crime organizado e às facções, em grande escala, já começou mesmo antes de ser anunciado oficialmente o maior plano de combate à guerrilha das facções da nossa história recente.

No projeto, a União entrará com 1 bilhão de reais e os outros 10 bi virão de investimentos do BNDES, através de financiamentos para os Estados, que, em troca, receberão benefícios fiscais.

Vai funcionar? Sem uma integração com o MP e o Judiciário, principalmente com juízes que adoram soltar criminosos, encontrando pequenos problemas nas investigações, será apenas dinheiro jogado fora. A polícia vai prender. Mas os bandidos ficarão na cadeia?

PERGUNTINHA

Na sua opinião, o ministro Alexandre de Moraes, que sozinho derrubou a nova Lei da Dosimetria, terá apoio dos seus pares neste ato que confronta o Congresso ou pela primeira vez em anos, ele poderá ser derrotado pela maioria, ao tentar impor mais uma decisão que está fora da Constituição?