Qual a real intenção do prefeito em atacar Fúria?; Scheid volta a falar sobre traições no PL; e Lula vai oficializar asfalto na BR-319

Por Sérgio Pires

Publicada em 08/05/2026 às 09h15

OS CAPIXABAS FUGIRAM DO CÂNCER DA VIOLÊNCIA COLOCANDO MILHARES DE BANDIDOS NA CADEIA. UM EXEMPLO A SER SEGUIDO?

Mesmo com tantas leis impostas por movimentos de defesa dos direitos dos bandidos; mesmo com a tentativa de criminalizar a polícia; mesmo com a superlotação dos presídios, há um exemplo claro aqui mesmo no Brasil que, contra tudo isso, é possível se fazer uma segurança pública que realmente combata a criminalidade.

O pequeno Estado do Espírito Santo foi, durante anos, um território dominado pelo crime. Renato Casagrande, do PSB, quando assumiu o Governo, decidiu confrontar a bandidagem que dominava a terra que o elegeu. Na época, o ES computava 40 assassinatos para cada 100 mil habitantes.

Em 2011, quando começou sua guerra contra o crime, havia exatos 5.781 presos. Cinco anos depois, com a criminalidade e o número de homicídios em queda, o total de presos se multiplicou três vezes. Estavam atrás das grades nada menos do que 19.413 pessoas, entre eles, 1.097 mulheres.

Na medida em que aumentava o número de presos, num trabalho conjunto entre a Polícia, o Ministério Público e o Judiciário e os novos governos mantiveram a política de atacar duramente o crime, aumentando cada vez mais o número de bandidos nas prisões, despencavam os números da brutalidade que assustou o povo capixaba por muitos anos.

No ano passado, um levantamento oficial mostrava um total de 24.400 detentos, para uma população de cerca de 3 milhões e 900 mil almas. O resultado da retirada dos bandidos das ruas e os mandado para as celas: em 2025, o Espírito Santo teve um recorde positivo, com os menores índices de mortes da sua história e o número de assassinatos caindo para 20 a cada 100 mil habitantes. A metade do que era 14 anos antes.

Não fosse uma política de união dos poderes e uma sucessão de governadores de mão firme, que não aceitaram que seu Estado continuassem dominado pela violência, não haveria os resultados de um Estado pacificado, depois de décadas de extrema violência.

Mesmo com os defensores dos direitos humanos dos bandidos protestando contra a superlotação dos presídios (a população carcerária aumentou 274 por cento em 10 anos), o povo trabalhador e de gente decente vive uma época bem diferente, muito mais segura do que vivia antes.

Só como comparação, o violentíssimo Pernambuco, tinha em torno de 32 mil presos em 2016. Em 2022, o número chegou a 34.556. Três anos depois, mesmo com todo o medo da população, sob o jugo da bandidagem, o total de presos era de 34.995, ou seja, em 36 meses, no Estado mais violento do país, hoje, apenas 439 detentos a mais.

De 2011 a 2016, o número de presos no sistema carcerário capixaba aumentou em 275 por cento e a criminalidade despencou. Não é o caso de avisar nossas autoridades de todos os poderes: mirem-se no exemplo do Espírito Santo?

UM TÍTULO DE MAU GOSTO E LONGE DA VERDADE PODE CAUSAR CONSTRANGIMENTO E PREOCUPAÇÃO A QUEM ESCREVE

Este blogueiro viveu, nesta terça-feira, alguns momentos de preocupação, pelo envolvimento do seu nome numa situação constrangedora. Num dos sites que divulga a OPINIÃO DE PRIMEIRA, o título de uma matéria divulgada, como seu fosse de autoria do titular destas mal traçadas, atacava gratuitamente, com expressão jamais usada neste espaço, o senador Marcos Rogério. Foi um grande constrangimento.

Tanto no programa Papo de Redação, onde há 14 anos é um dos Dinossauros quanto nas redes sociais, este velho jornalista vociferou contra o que certeza de ser uma Fake News, o jogando contra uma autoridade a quem ele sempre respeitou e deu todo o espaço nos seus comentários e textos jornalísticos.

Horas depois, tudo foi esclarecido, embora o mal já tivesse sido feito. Adoentado, o respeitado jornalista Carlinhos Araújo, do site Expressão Rondônia, um dos mais de 30 que reproduzem este Blog, pediu que um webmaster editasse o título. Não se sabe de onde, o substituto fez uma grande porcaria, tanto contra este jornalista como contra o site, sério, que ele trabalha.

Não fosse Carlinhos Araújo o personagem envolvido (ele, aliás, sempre mudou títulos da OPINIÃO DE PRIMEIRA, adaptando-os ao seu site, mas sempre com criatividade e bom senso); fosse alguma outra pessoa que não tem o seu perfil e sua credibilidade, o caso mereceria comentários mais ácidos, tanto de parte deste blogueiro como de Marcos Rogério e seus seguidores.

O episódio está superado, mas a lição é importante: nestes tempos nebulosos, é sempre bom triplicar os cuidados para, mesmo sem querer, se jogar com as reputações alheias!

O CASO INÉDITO DE CACOAL DEIXA NO AR A PERGUNTA: QUAL A REAL INTENÇÃO DO ATUAL PREFEITO EM ATACAR SEU PARCEIRO DE ANOS?

Há quem imagine que já viu de tudo na política! Mas ela às vezes é surreal e mexe com estruturas, muitas vezes vindo de onde menos se espera. Os sucessivos ataques do prefeito Tony Pablo, de Cacoal, ao seu antes parceiro e quem lhe passou a faixa para comandar a cidade, Adailton Fúria, é daquelas excrescências do mundo político que não são raras, mas ainda surpreendem pela forma como está acontecendo.

O sempre sorridente e pra cima Fúria decidiu disputar o Governo de Rondônia, passando o comando da Prefeitura de Cacoal, de onde ele saiu com uma aprovação recorde (havia sido reeleito com 84 por cento dos votos!) para seu amigo de mais de 17 anos, como ele lembra. Tony Pablo foi escolhido a dedo para ser o vice-prefeito (alguém aí lembra de coisas parecidas no Governo de Rondônia?) e tomou posse tão logo Fúria precisou sair para concorrer.

Menos de uma semana depois, começaram as ações de Tony Pablo contra seu antigo amigo e parceiro. Se aliou, em fotos de abraços e sorrisos, com alguns dos principais adversários de Fúria, como a dupla Hildon Chaves e Cirone Deiró e, depois, com Marcos Rogério, a quem, ouve-se nos bastidores, Pablo estaria apoiando na sucessão estadual.

Toda a semana, desde que tomou posse, o novo Prefeito grava vídeos com críticas e ataques a Fúria, tornando-se até um personagem enigmático, porque ainda não se sabe, claramente, os motivos pelos quais ele tem agido. Num dia, sorridente e abraçado a Fúria, recebeu dele a faixa simbólica de Prefeito. No outro, começou uma dura campanha contra seu aliado de vários anos.

O que pretende Tony Pablo? Nos últimos dias, Fúria tem que parar sua pré-campanha, pelo menos duas vezes por semana, para se defender dos ataques de Pablo. Parece inacreditável, mas é esta a realidade.

LULA VEM A MANAUS PARA OFICIALIZAR ASFALTAMENTO DA BR 319. PONTE DE 745 MILHÕES JÁ FOI ENTREGUE

O presidente Lula vai passar dois dias no Amazonas, entre os dias 18 e 19 (uma segunda e uma terça-feira). Na sua pauta, segundo informações do próprio Palácio do Planalto, o tema principal será a conclusão das obras de asfaltamento da BR 319, uma obra que, para Lula, é uma questão de honra.

Mesmo com a gritaria geral das ONGs, da madame Mariana Silva, que mora numa região rica de São Paulo e quer distância da floresta, pessoalmente, mas continua sendo dona dos discursos; mesmo contra recursos estranhíssimos de ONGs que nada fazem pela região, a não ser representar interesses estrangeiros; mesmo contra partes do MPF e do Judiciário que ignoram os quase 20 milhões de amazônidas para apoiar a legislação terrorista/ambiental, Lula garante que o asfalto sai.

E o primeiro resultado concreto, o que dá ao menos um pequeno tom de esperança de que realmente desta vez a 319 pode sair do papel, foi a abertura de dois editais de licitação, para realização das obras nos 450 quilômetros da Rodovia, conhecido como Trecho do Meio. As licitações já estão em andamento.

Outro fator importante é que no dia 25 de abril passado, foi inaugurada a ponte sobre o Rio Autaz Mirim, no Km 24,6 da BR-319, no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. A obra teve um investimento de mais de 74 milhões de reais e garante a retomada definitiva da travessia em um ponto estratégico para a ligação entre Manaus e Porto Velho.

Além disso, faz parte do pacote de melhorias na tão esperada ligação entre as duas Capitais, que vai integrar o Amazonas por terra, ao restante do Brasil. Será que desta vez vai mesmo?

LÉO MORAES NÃO ESCONDE NADA EM ENTREVISTA SOBRE SEU QUASE UM ANO E MEIO DE GOVERNO

Está imperdível a edição desta semana do programa RD Entrevista, do site Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia. O personagem principal é o prefeito Léo Moraes, que fez um balanço de quase um ano e meio de governo, falou dos avanços, as melhorias, mas também dos problemas. Questionado pelo jornalista Vinicius Canova, sempre com perspicácia e conhecimento dos temas que aborda, o Prefeito da Capital não fugiu de nenhuma pergunta.

No bate-papo, que já está no ar no site, numa conversa daquelas sem filtro, Léo Moraes foi questionado sobre o primeiro ano e meio à frente da Prefeitura de Porto Velho, incluindo obras, drenagem, saúde, mobilidade urbana, queimadas, limpeza da cidade e os desafios enfrentados pela atual gestão na capital.

Os alagamentos históricos da cidade foi um dos temas nevrálgicos. Confrontado sobre vídeos gravados ainda durante a campanha, ele e comentou se existe solução definitiva para os problemas causados pelas fortes chuvas. Léo falou da sua luta contra o problema e as soluções que têm buscado.

Na pauta, ainda, a compra do Hospital das Clínicas, a parceria com a Unir e a expectativa de funcionamento do futuro Hospital Municipal ainda no segundo semestre de 2026, assim como outros desafios que ele ainda tem a enfrentar.

Não faltou assunto sobre eleições, o Podemos, partido do Prefeito e sobre apoios para outubro. Vale a pena conferir!

UM MÊS DEPOIS DE DEIXAR O GOVERNO DO ACRE, GLADSON CAMELI É CONDENADO A 25 ANOS DE CADEIA. AINDA HÁ RECURSO AO STF

Foram várias ações da Polícia, todas determinadas pela Justiça. Vários processos, denúncias sem fim. O resultado disso tudo? Gladson Cameli, que há pouco mais de um mês passou o governo do Acre à sua vice, Mailza Assis, para concorrer ao Senado, foi condenado a 25 anos de cadeia, por uma série sem fim de crimes de corrupção.

A decisão foi tomada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por maioria de votos, que seguiram o da relatora, a ministra Nancy Andrighi. O relatório considerou que havia provas suficientes para a condenação, por um grande esquema de desvio de dinheiro público e direcionamento de contratos com o Estado, no mandato de Cameli.

Na realidade, a acusação envolvia vários crimes, todos reconhecidos pelo STJ. Entre eles comando de uma organização criminosa; corrupção ativa e passiva; peculato, lavagem de dinheiro e, ainda sucessivas fraudes em licitações.

Embora a condenação por unanimidade de votos, o que amenizou a situação para o agora condenado político acreano, foi uma forte divergência entre votos de ministros pela pena. Luiz Otávio Noronha, por exemplo, queria uma pena de 16 anos, nove a menos do que a relatora pedia, além de outras punições.

Ainda cabe recurso ao STF. Sobre isso, o ex-governador se posicionou por meio de comunicado afirmando que irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele lembra que esta é “uma prerrogativa que me é assegurada pela legislação brasileira em vigor'.

SCHEID VOLTA AO TEMA: “NÃO VAMOS ACEITAR EM RONDÔNIA QUE USEM O NOME DE BOLSONARO E APOIEM OUTROS CANDIDATOS"

“Não podemos permitir que em Rondônia, aconteça o que ocorreu no país, anos atrás, quando muita gente que surgiu para o mundo da política pelas mãos do presidente Bolsonaro o traiu. Não queremos aqui gente como Soraya Thronicke, João Dória e tantos outros que só se elegeram pelo bolsonarismo e, depois de eleitos, viraram as costas a quem lhes deu a vida pública”!

As afirmações são do candidato ao Senado pelo PL e vice-presidente regional do partido, Bruno Scheid, ao explicar seu posicionamento, protestando contra membros da sigla bolsonarista, que estariam apoiando outros candidatos. “Fiquei ao lado do Presidente durante seu mandato e estou até hoje, por amizade e fidelidade. Sei o quanto ele fez por tanta gente, que depois lhe virou as costas. Em Rondônia, não podemos aceitar isso”!

Para Scheid, “ninguém é obrigado a ingressar no partido. Mas não poderemos aceitar que apenas se use o PL e o nome do presidente Bolsonaro para se eleger, enquanto estes personagens assumem outras candidaturas. Vamos ficar atentos. Aqui não se criarão aqueles que discursam como bolsonaristas, mas traem nosso líder, ajudando na eleição de outros nomes que não sejam fiéis ao que nosso partido e nosso líder pregam”

Além dos nomes já citados, a relação de nomes quase desconhecidos que se tornaram personagens importantes e entraram para a vida pública, há muito mais gente. Nomes como João Dória, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiry, Romário, Alexandre Frota, Jorge Kajaru e Janaina Pascoal, entre tantos outros, estão neste rol.

DESVIOU MEIO MILHÃO DOS IDOSOS, FUGIU PARA OS ESTADOS UNIDOS E AGORA FOI DEPORTADO PARA RESPONDER POR SEUS CRIMES

Não foram apenas os crimes envolvendo o INSS que destruíram a renda dos velhinhos brasileiros. Em Rondônia, além de muitos estarem entre as vítimas também destes golpes, alguns ainda perderam o que restou de suas poupanças e aposentadorias para um golpista, um bancário da cidade de Colorado do Oeste.

As investigações apontam inicialmente que teriam sido desviados mais de meio milhão de reais das contas dos idosos pelo bancário, cujo nome, para surpresa de ninguém, continua sob sigilo. Depois, surgiram várias outras vítimas do golpe. Ele usava seus conhecimentos e sua proximidade com as vítimas, quando as atendia, para pegar número de contas e senhas, fazendo depois empréstimos e retirando o dinheiro.

Mais idosos que podem ter sido enganados pelo golpista começaram a procurar a polícia para denunciar. A maioria dos casos aconteceu entre 2022 e 2023, pouco antes do responsável pelo ataque ao bolso dos velhinhos se escafeder para terras norte-americanas.

Logo depois de conseguir o dinheiro, o criminoso encheu os bolsos e fugiu para os Estados Unidos. Se deu mal. As autoridades brasileiras, a partir de denúncias do Ministério Público, conseguiram que o nome dele fosse inserido na Lista Vermelha da Interpol e ele foi preso pela polícia americana.

O homem foi deportado para o Brasil, por ordem das autoridades dos Estados Unidos e agora vai responder por seus crimes.

COMISSÃO DE ÉTICA DA CÂMARA FEDERAL TAMBÉM AGE COM PUNIÇÃO SELETIVA E ATACA TRÊS DEPUTADOS DE DIREITA

A Câmara Federal está expondo os brasileiros a mais uma vergonhosa atuação, daquelas que só agradam os que primam pelo desrespeito à Constituição e às ditaduras. Apoiado por vários parlamentares de direita, o que é ainda mais vergonhoso, a Conselho de Ética atendeu pedido de parlamentares da esquerda e da extrema esquerda autorizou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcel Van Hattem, do Partido Novo; Marcos Pollon, do PL e de Zé Trovão, também do PL.

Qual o crime que estes criminosos cometeram? Usaram seu direito de parlamentares para sentar à Mesa Diretora em protesto contra a prisão domiciliar, antes de qualquer condenação, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fizeram o mesmo que muitos outros deputados de vários partidos fazem, quando exercem seu direito de constitucional de protesto.

Frágil, com muitas atuações do seu comando que envergonham a Nação, muitas vezes subserviente aos desejos palacianos, a Câmara Federal mostra mais uma vez que é necessária uma mudança radical entre seus 513 representantes. E o eleitor tem obrigação de fazê-lo, tirando dela vários tipos de câncer, alguns já em metástase há anos, que tornam o cheiro do nosso parlamento putrefato.

A decisão lamentável, contudo, ainda pode ser corrigida. Tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário. Mas mesmo que a decisão final seja decente, só o ato vergonhoso da Comissão de Ética, que, agindo como alguns ministros do STF, pune uns, mas não outros, já conspurcou o Parlamento, pisoteando na Constituição. Triste!

PERGUNTINHA

Você sabia que, dependendo da tendência do que o “jornalismo” lhe “informar”, o salário mínimo na Venezuela passou de 11 reais e 20 centavos para 1.200 reais, depois da invasão americana ou, se for “aquele" tipo de jornalismo, o salário mínimo equivalente a pouco mais de dois dólares era culpa dos americanos, apesar de ele estar valendo desde 2022?