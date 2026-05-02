Prefeitura de Porto Velho assina na segunda-feira (04) ordem de serviço para início das obras de acesso ao Porto Novo

Por Jhon Silva

Publicada em 02/05/2026 às 09h14

A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com Ministério dos Transportes realiza na próxima segunda-feira (4), às 9h30, a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de acesso ao Porto Novo, na Rodovia do Porto, o evento acontece no km 1 da rodovia, conhecida como Expresso Porto. O ato representa o começo de uma das intervenções mais aguardadas para a mobilidade urbana e para o fortalecimento da logística de transporte de cargas em Rondônia.

A obra contempla a pavimentação da Expresso Porto, via com cerca de 35 quilômetros de extensão que liga a BR-364 à região portuária no rio Madeira. Atualmente, a estrada é utilizada como principal corredor para o escoamento da produção do agronegócio, especialmente de grãos, mas ainda apresenta trechos sem infraestrutura adequada, o que dificulta o tráfego e gera impactos diretos no trânsito da cidade.

Sem um acesso estruturado, milhares de caminhões acabam circulando diariamente por avenidas urbanas de Porto Velho para chegar ao porto, provocando lentidão, desgaste das vias, aumento no risco de acidentes e transtornos para motoristas e moradores.

Desde o ano passado, a Prefeitura passou a conduzir uma série de tratativas para acelerar a execução do projeto. A previsão inicial era de que a pavimentação só fosse concluída em 2030, dentro do cronograma da concessionária responsável. Após articulação com o Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Governo de Rondônia e representantes do setor produtivo, o prazo foi reduzido e a expectativa passou para 2026.

O prefeito Léo Moraes explicou que a antecipação da obra representa uma mudança importante para a capital e para toda a cadeia produtiva do estado. “Hoje são muitos caminhões passando por dentro de Porto Velho, mas isso vai mudar. Conseguimos construir esse entendimento com o Ministério dos Transportes, ANTT, Nova 364 e setor produtivo, e o que estava previsto para 2030 começa a acontecer agora”.

Além de melhorar o acesso ao Porto Novo, a pavimentação da Expresso Porto deve reorganizar o fluxo de veículos pesados, garantir mais segurança viária e oferecer melhores condições de trafegabilidade para quem utiliza diariamente a região.

“Durante décadas essa estrada foi sinônimo de poeira, cascalho e dificuldade. Agora a cidade começa a ver essa demanda histórica sair do papel. É um avanço que representa mais desenvolvimento, mais segurança e mais organização no trânsito”, completou o prefeito.

A assinatura da ordem de serviço abre oficialmente uma nova etapa para Porto Velho, com a expectativa de que os serviços sejam iniciados ainda neste primeiro semestre.