35ª Festa do trabalhador lota estádio Leal Chapelão; mais de 35 times participaram da competição

Por assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 17h01

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt e da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulações Políticas e Comunicação - Semap, realizou na última sexta-feira (1º) mais uma edição do tradicional torneio de futebol da Festa do Trabalhador.

Este ano, a soma da premiação chegou ao montante de R$ 15 mil, distribuído entre os três melhores times nas categorias masculino aberto e feminino society. A torcida compareceu em peso e permaneceu no estádio Leal Chapelão durante todo o dia, assistindo aos jogos de mais de 35 equipes que disputavam o título.

O prefeito Jeverson Lima fez a entrega da premiação aos vencedores e destacou a presença do público. “Esta festa aumenta a cada ano, e o público sempre lota o estádio para prestigiar os atletas, são famílias inteiras acompanhando os jogos, se divertindo e torcendo muito”, relatou, parabenizando também os times pela garra e dedicação demonstradas durante as partidas.

Além do prefeito Jeverson Lima, também estiveram presentes o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores Tatiane de Almeida, a vereadora Suhelen Fernanda, os vereadores Schimiti Patroleiro, Mestre Café e o ex-vereador Paulão do Esporte.

CONFIRA OS VENCEDORES DO TORNEIO DA FESTA DO TRABALHADOR

Categoria futebol society feminino:

1º lugar – F.O Futebol

2º lugar – Balança Rede

3º lugar – Bucaneiras

Categoria masculino aberto:

1º lugar – União Guadalupe

2º lugar – Galo da Serra

3º lugar – Santa Rita