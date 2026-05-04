Formação amplia rede de famílias acolhedoras em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 04/05/2026 às 16h32

A política de proteção à infância e à adolescência ganhou um importante reforço em Porto Velho com a realização de mais um curso de formação voltado a novas famílias acolhedoras. Ao todo, 36 famílias se inscreveram para o processo formativo, demonstrando o crescente interesse da comunidade em contribuir com o cuidado de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O curso de formação para se tornar uma família acolhedora é um processo de preparação destinado a pessoas interessadas em acolher temporariamente crianças ou adolescentes afastados de suas famílias biológicas por decisão judicial. A capacitação foi realizada entre os dias 27 e 30 de abril, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e contou com a participação efetiva de 17 famílias durante todos os dias de atividades.

Durante o período, os participantes receberam orientações técnicas, jurídicas e psicossociais sobre o funcionamento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, além de discutirem temas como vínculos afetivos, proteção integral e o papel da família acolhedora no processo de reintegração familiar.

Após a formação, as famílias passarão pelas próximas etapas: entrega de documentos, entrevista psicossocial e visita domiciliar, até estarem aptas para o acolhimento de crianças e adolescentes.

“Estamos felizes com o êxito da formação. Os participantes puderam esclarecer dúvidas, agregar conhecimento sobre o serviço e ouvir relatos de famílias já habilitadas, que atualmente acolhem crianças e adolescentes”, destacou a coordenadora do serviço, Sefra Barros.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Paulo Afonso, agradeceu o envolvimento das famílias participantes e ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da rede de proteção social.

“Cada família que participa dessa formação contribui diretamente para garantir acolhimento, proteção e cuidado às nossas crianças e adolescentes. Esse é um trabalho construído com solidariedade, responsabilidade e amor ao próximo. A participação da sociedade é essencial para fortalecer essa política pública em Porto Velho”.

Atualmente, o serviço já conta com 17 famílias acolhedoras habilitadas no município. Durante a semana da formação, três novas crianças foram inseridas em famílias já aptas, elevando para 21 o número de crianças e adolescentes em acolhimento familiar em Porto Velho.

A ampliação do número de famílias capacitadas e o aumento de crianças acolhidas em ambiente familiar reforçam a importância dessa política pública, que prioriza o cuidado individualizado e o fortalecimento de vínculos afetivos em detrimento do acolhimento institucional.

A iniciativa evidencia o compromisso do município com a garantia de direitos de crianças e adolescentes, apostando na sensibilização e no engajamento da sociedade como pilares fundamentais para a consolidação do serviço.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também destacou a importância da participação das famílias no programa.

“Recebam o meu agradecimento sincero pela disponibilidade e pelo compromisso de cada família que participou dessa formação. Escolher fazer parte do Serviço Família Acolhedora é assumir uma missão de amor, cuidado e responsabilidade com nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O envolvimento de vocês fortalece essa política pública tão importante e nos ajuda a construir uma cidade mais humana, solidária e comprometida com a proteção da infância e da adolescência”.