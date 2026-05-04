Sílvia Cristina destina R$ 1 milhão para fortalecer a saúde em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 17h01

A rede municipal de saúde de Espigão do Oeste recebeu o reforço de R$ 1 milhão, proveniente de emenda da deputada federal Sílvia Cristina. O recurso já está disponibilizado na conta da prefeitura e será aplicado na manutenção e custeio da saúde pública.

“É um recurso que com certeza será bem aplicado pela prefeitura, para assegurar melhorias na rede municipal de saúde, trazendo benefícios diretos à população. É recurso para a manutenção e custeio, tão essenciais para fazer saúde de qualidade”, disse a deputada.

Na entrega do cheque simbólico, estavam presentes o vereador Adriano da Ambulância, que fez o pedido do recurso, o prefeito Professor Weliton, e os vereadores Waltinho Lara, Gilmar Loose, Amilton Alves e Nadja Lagares e o secretário municipal de Saúde, Wilesmar Santos.