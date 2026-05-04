Investimento do deputado Edevaldo Neves em equipamento fortalece agricultura familiar em Espigão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 15h29

Associação de produtores rurais recebe grade niveladora adquirida com recursos destinados por deputado estadual e amplia condições de trabalho no campo

A produção rural em Espigão do Oeste passa a contar com reforço estrutural após a destinação de recursos que viabilizaram a aquisição de uma grade niveladora para a ASPRUANC (Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Nosso Caminho). O equipamento foi entregue à entidade com a proposta de aprimorar as atividades agrícolas e ampliar a capacidade produtiva dos associados.

A iniciativa está vinculada à atuação do deputado estadual Edevaldo Neves, responsável pela destinação dos recursos utilizados na compra do implemento. Com a incorporação do maquinário, as condições de trabalho dos produtores tendem a ser ampliadas, impactando diretamente a rotina das famílias que dependem da atividade no campo.

O momento da entrega reuniu integrantes da associação e foi marcado por interação entre os participantes, em um ambiente descrito como de receptividade e integração. A ocasião também contou com confraternização entre os presentes, refletindo práticas culturais locais.

Reconhecida como uma das bases da economia do município, a agricultura familiar segue sendo apontada como responsável pela geração de renda, manutenção de tradições e sustentação de diversas famílias na região. A chegada do novo equipamento ocorre nesse contexto, como parte de ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo rural.