Britney Spears reaparece após tratamento e volta a movimentar a web

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 16h02

A cantora Britney Spears voltou a se manifestar nas redes sociais neste domingo (3), poucos dias após deixar uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. A artista, de 44 anos, publicou um vídeo no Instagram quatro dias depois de encerrar o tratamento.

Britney permaneceu cerca de 21 dias internada, embora o período inicialmente previsto fosse de 30 dias. Segundo informações, ela decidiu antecipar a saída do programa.

Na publicação, a cantora aparece dançando com um vestido cinza. O vídeo foi divulgado com os comentários desativados e traz apenas o emoji de uma flor na legenda. A postagem também marca o retorno da artista à sua residência em Thousand Oaks, na Califórnia.

O reaparecimento ocorre em meio a questões legais envolvendo a cantora. Na última quinta-feira (30), Britney foi formalmente acusada de dirigir sob efeito de álcool. O caso está relacionado a uma ocorrência registrada em março, em Los Angeles.

A artista deverá comparecer à Justiça norte-americana para responder ao processo. Até o momento, não houve novos posicionamentos públicos sobre o caso.