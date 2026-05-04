AVC do pai de Shakira marcou bastidores de show em Copacabana no último sábado
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/05/2026 às 15h56
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A cantora Shakira enfrentou um momento delicado antes de se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2). A artista recebeu a notícia de que seu pai, William Mebarak, de 94 anos, havia sofrido um AVC na mesma manhã do show.

A informação foi divulgada pela revista Hola! e ajuda a explicar o atraso no início da apresentação, que reuniu cerca de dois milhões de pessoas. Apesar da situação, a cantora decidiu manter o compromisso e realizou o espetáculo completo, parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran.

William Mebarak foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o ocorrido. De acordo com a publicação, ele apresentou melhora após cerca de 24 horas e foi transferido para um quarto.

O estado de saúde do pai da artista já vinha sendo acompanhado nos últimos anos. Em 2022, ele foi hospitalizado após uma queda, período que coincidiu com o fim do relacionamento de Shakira com Gerard Piqué. Na época, a cantora afirmou nas redes sociais que o pai estava em recuperação.

Já em 2023, William passou por uma cirurgia para tratar hidrocefalia. Em entrevista à revista ¡HOLA!, Shakira destacou a resistência do pai diante de diversos problemas de saúde enfrentados recentemente, incluindo cirurgias, infecções e complicações neurológicas.

No fim de 2025, chegaram a circular rumores sobre uma nova internação, mas pessoas próximas à família negaram a informação, afirmando que ele permanecia em casa sob cuidados.

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