“Bateu saudade do meu pai”, diz Eliana ao relembrar perda nas redes sociais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 16h12

A apresentadora Eliana, de 53 anos, utilizou as redes sociais na última sexta-feira (1º) para falar sobre a saudade do pai, José, que morreu em 2024 aos 92 anos.

Na publicação, a artista compartilhou um texto reflexivo sobre o tempo e a importância de valorizar momentos ao lado de pessoas queridas. “Não deixe nada para depois”, iniciou ela, ao recitar a mensagem.

Na sequência, Eliana destacou a rapidez com que a vida passa e as mudanças inevitáveis ao longo do tempo. “Depois o café esfria, depois você perde o interesse. O dia vira noite, as crianças crescem, os adultos envelhecem. Depois a vida passa, depois você se arrepende de não ter feito aquilo que você queria muito. Pense nisso”, afirmou.

Ao comentar o motivo da postagem, a apresentadora revelou que a reflexão foi motivada pela saudade do pai. “Esse texto não é meu, mas sempre fez sentido pra mim. A vida passa rápido, num piscar de olhos. Bateu saudade do meu pai…”, escreveu.

Ela ainda finalizou com uma mensagem sobre escolhas e propósito. “Que a gente tenha foco, força e sabedoria pra tomar as nossas decisões. E que, no fim de tudo a gente olhe pra trás com a certeza de que fomos o melhor que poderíamos ter sido”, concluiu.