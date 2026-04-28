Mulher em moto morre após ser arrastada por caminhão na BR-364

Por rondoniatual.com

Publicada em 28/04/2026 às 09h00

Uma grave colisão registrada na manhã desta terça-feira (28) terminou em morte na BR-364, no cruzamento com a Avenida Aracaju.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima conduzia uma motoneta Honda Biz vermelha e seguia pela rodovia quando tentou acessar a avenida Aracajú. Nesse momento, acabou sendo atingida por um caminhão leiteiro.

Com o impacto, a mulher foi arrastada por vários metros na pista, em uma cena que chocou quem passava pelo local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar apenas pôde constatar o óbito.

A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.