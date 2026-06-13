Deputado Pedro Fernandes celebra inauguração da garagem coberta do 7º Batalhão da Polícia Militar em Ariquemes

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 13/06/2026 às 11h33

Foi inaugurada em Ariquemes a nova garagem coberta do 7º Batalhão da Polícia Militar, uma importante melhoria na estrutura da unidade que contribuirá para a preservação das viaturas e para melhores condições de trabalho dos policiais militares. A obra foi executada com recurso de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), e reforça o compromisso do mandato com o fortalecimento da segurança pública.



A nova estrutura oferece mais segurança e proteção para os veículos utilizados no policiamento ostensivo, contribuindo para a conservação da frota e para a continuidade dos serviços prestados pela corporação.



O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel PM Rudnei João Bessegatto, destacou a importância do investimento para a unidade. Segundo ele, a obra representa um avanço na infraestrutura do batalhão e proporciona melhores condições para o desenvolvimento das atividades operacionais.



"O apoio recebido por meio desse investimento demonstra o reconhecimento ao trabalho desempenhado pela Polícia Militar. A nova garagem garante mais proteção para as viaturas e contribui para a preservação dos equipamentos utilizados diariamente no atendimento à população”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou que investir na estrutura das forças de segurança é contribuir diretamente para a qualidade dos serviços prestados à sociedade.



“A Polícia Militar desempenha um papel fundamental na proteção das famílias rondonienses. Quando investimos em estrutura, estamos oferecendo melhores condições para que nossos policiais possam desenvolver seu trabalho com eficiência e segurança. Fico feliz em ver esse recurso transformado em uma obra concluída e à disposição da corporação”, destacou o parlamentar.



A inauguração da garagem coberta reforça os investimentos destinados pelo deputado Pedro Fernandes à segurança pública e representa mais um avanço na valorização das instituições responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança da população de Ariquemes e região.