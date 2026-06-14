Caminhoneiro é esfaqueado e tem celular e carteira roubados em Candeias

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/06/2026 às 10h10

A Polícia Militar foi acionada por um caminhoneiro de 31 anos após ele ser ferido com golpes de faca, agredido e roubado durante a madrugada deste domingo (14), em Candeias do Jamari. No atendimento, os policiais orientaram a vítima a procurar assistência médica por causa das lesões provocadas durante o ataque.

Antes do crime, o homem havia parado no Posto Mirian, localizado às margens da BR-364, para descarregar mercadorias. Após concluir o serviço, ele seguiu até um estabelecimento nas proximidades, onde foi abordado por dois criminosos.

Durante a abordagem, a vítima foi acusada pela dupla de integrar uma facção criminosa. Um dos agressores utilizou uma faca para ferir o caminhoneiro. Ao mesmo tempo, o outro desferiu socos contra o rosto e o corpo do homem.

Depois das agressões, foram roubados um telefone celular e uma carteira. Os dois criminosos fugiram em seguida.

Mesmo ferido, o caminhoneiro conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar. As agressões deixaram lesões causadas tanto pelos socos quanto pelos golpes de faca.