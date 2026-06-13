Servidores levam mensagem de amor e segurança no trânsito a condutores em ação alusiva ao Dia dos Namorados

Por Michele Carvalho

Publicada em 13/06/2026 às 11h22

A ação educativa realizada na manhã dessa sexta-feira (12) no cruzamento das avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, em Porto Velho, levou aos condutores e motociclistas uma mensagem de conscientização e cuidados no trânsito em alusão ao Dia dos Namorados. Com o tema “Segurança no trânsito é um ato de amor”, a equipe abordou os usuários das vias para reforçar a importância de atitudes responsáveis e do respeito mútuo no trânsito.

Durante a atividade, também foi destacada a mensagem da campanha Maio Amarelo 2026: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, incentivando motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a praticarem a empatia e a atenção no dia a dia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o cuidado com a vida deve estar presente em todas as ações de educação para o trânsito. “Quando falamos de segurança viária, estamos falando de proteger famílias. Respeitar as leis de trânsito, dirigir com atenção e enxergar o próximo são atitudes que demonstram responsabilidade e amor ao outro,” pontuou.

Equipe levou mensagem de amor, responsabilidade e empatia aos usuários das vias

A ação buscou associar o sentimento de amor e cuidado, celebrado nesta data, à responsabilidade compartilhada pela preservação da vida, lembrando que cada escolha feita no trânsito pode contribuir para a segurança de todos.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a mensagem da campanha reforça valores que devem ser praticados diariamente por todos os usuários das vias. “O amor também se manifesta nas pequenas atitudes do trânsito. Respeitar a faixa de pedestres, utilizar os equipamentos de segurança, não dirigir sob efeito de álcool e agir com empatia são comportamentos que ajudam a salvar vidas e tornam o trânsito mais seguro para todos.”

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Hijazi destacou o impacto positivo quando aproximamos a população utilizando datas simbólicas por meio de mensagens educativas. “O Dia dos Namorados nos oferece uma oportunidade especial para refletir sobre o cuidado com quem amamos. A melhor demonstração de carinho é voltar para casa em segurança e contribuir para que outras pessoas também possam fazer o mesmo. É essa consciência que buscamos despertar por meio das nossas ações educativas.”