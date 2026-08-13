O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta quinta-feira (13)

Por Viviane Bessa

Publicada em 13/08/2026 às 08h00

A previsão para esta quinta-feira (13) indica chuva em seis dos sete estados da Região Norte. O Tocantins terá tempo com menor nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, Rio Branco terá mínima de 22°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A condição se estende por grande parte do estado.

Em Rondônia, Porto Velho registra mínima de 24°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens e chuva. A precipitação também alcança outras áreas do estado.

No Amazonas, Manaus terá temperaturas entre 26°C e 36°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A condição predomina em grande parte do território amazonense.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 25°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e chuva isolada. O mesmo padrão ocorre em outras áreas do estado.

No Pará, Belém registra mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A precipitação se concentra principalmente no norte paraense, enquanto áreas do sul do estado apresentam menor nebulosidade.

No Amapá, Macapá terá mínima de 24°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A condição também ocorre em outras áreas do estado.

No Tocantins, Palmas terá mínima de 22°C e máxima de 36°C, com poucas nuvens. O tempo com menor nebulosidade predomina em grande parte do estado.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).