PRF apreende 206 kg de Skunk em caminhão baú na BR 364

Por Folha do Sul

Publicada em 13/08/2026 às 08h50

A PRF ainda não divulgou oficialmente os detalhes da ação, mas o FOLHA DO SUL ON LINE obteve, por outras fontes, a confirmação de que um caminhoneiro foi preso na BR 364, em Vilhena, na tarde desta quarta-feira, 12, tentando sair de Rondônia com mais de 200 kg de drogas.

De acordo com os dados obtidos pela reportagem, o motorista tinha vindo de Anápolis (GO) para entregar mercadorias em Rondônia, e na volta, aproveitou para colocar os exatos 206,54 kg de Skunk, a “supermaconha”, no caminhão baú.

Após a prisão em flagrante, o caminhoneiro será levado, junto com o entorpecente apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde prestará depoimento.