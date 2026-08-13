Denarc prende homem com pistola durante operação na leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 13/08/2026 às 09h15

Uma equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC) apreendeu uma pistola calibre .40 durante uma ação da Operação Desarme, realizada em uma oficina de motos no bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu uma denúncia de que o proprietário do estabelecimento estaria efetuando disparos de arma de fogo no local. Diante da denúncia, os agentes se deslocaram até a oficina para averiguar a situação.

Durante as buscas no estabelecimento, os policiais localizaram uma pistola calibre .40, municiada e em condições de pronto uso, que estaria exposta sobre uma caixa de som.

Ainda conforme o registro policial, o proprietário do local, identificado como Luandre C. S., de 25 anos, assumiu a propriedade da arma. Ele recebeu voz de prisão por posse de arma de fogo e foi conduzido à sede do DENARC, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Desarme, que tem como objetivo retirar armas de fogo de circulação e reforçar a segurança na região.