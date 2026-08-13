Revoltado, Stênio Garcia diz que filhas questionam sua sanidade

Por IG

Publicada em 13/08/2026 às 10h25

Stênio Garcia, de 94 anos, resolveu vir a público novamente para acusar as filhas, Cassia e Gaya, de questionarem sua sanidade mental em meio à disputa judicial da família. Na última quarta-feira (12), o veterano da televisão fez questão de mandar um recado à defensora das herdeiras.

Conforme destacou o intérprete, a questão foi levantada inicialmente por Sylvia Drummond, advogada que representa suas duas filhas. Em vídeo publicado em sua conta nas redes sociais, ele comentou sobre o assunto e destacou estar em plena atividade e disposto a trabalhar.

"Meu nome é Stênio Garcia Faro [...]. Eu vim aqui provar que eu estou presente e em plena atividade, disposto a trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem. Eu tenho disposição para isso", começou.

"Não admito pessoas afirmarem que eu não estou em plena sanidade mental. Estou aqui! Eu, Stênio Garcia Faro, presente", declarou Stênio Garcia, já alterado. Já na legenda do post, o famoso falou sobre a disputa que vem travando com as filhas na Justiça por um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por cinco anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real", disse.

Stênio Garcia continuou o seu desabafo dizendo que todos os dias pratica atividade física e que até mesmo foi protagonista de um filme recentemente.

Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vidaStênio Garcia, ator.

"Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro, e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir", acrescentou o ator.