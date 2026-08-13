Mansão onde Virginia e Zé Felipe  moraram é colocada à venda

Por IG

Publicada em 13/08/2026 às 10h38

Avaliada em R$ 29 milhões, a mansão fica localizada no condomínio Aldeia do Vale, famoso por ser o endereço de vários cantores sertanejos na capital de Goiás. A propriedade de 1,06 mil m² foi construída num terreno de 3,2 m² e tem duas entradas independentes. A casa possui sete suítes, nove banheiros, dois closets amplos e uma brinquedoteca.

A entrada principal da residência conta com uma porta de aproximadamente 5 metros de altura, descrita no anúncio como um dos destaques do imóvel. Cercada de natureza, a mansão está localizada entre áreas de preservação e possui dois lagos em um trecho reservado do condomínio.

A propriedade conta ainda com garagem coberta com vagas para quatro carros, um bar com acabamento em estilo inglês, além de espaços com mármore nos pisos, escadas e banheiros.

De acordo com o anúncio, o imóvel foi construído em uma área privilegiada do condomínio. A corretora de imóveis Fabryzia Vital usou as redes sociais para mostrar detalhes da mansão, que abrigou a família de Zé Felipe e Virginia durante o período em que a residência definitiva do ex-casal estava em construção.

Zé Felipe está solteiro desde o fim de seu namoro com a cantora Ana Castela, anunciado em dezembro de 2025. Meses antes de colocar um ponto final no curto romance que viveu com a Boiadeira, o cantor sertanejo havia passado por outro término: o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca, anunciado em maio do mesmo ano.

A solteirice do artista costuma despertar o interesse e a curiosidade do público. Em entrevista recente à revista Quem, o cantor abriu o coração e confessou que não pretende apressar seu próximo relacionamento.

"Qualquer relacionamento precisa acontecer de forma natural, sem pressa, com muito respeito e responsabilidade", declarou o músico.

Zé Felipe tem curtido a vida de solteiro como ninguém. Em julho deste ano, o cantor foi flagarado aos beijos com a influenciadora Lara Jucá, ex-namorada do rapper Orochi.