Ator que mora em ônibus posta conversa com Camila Pitanga:

Por R7

Publicada em 13/08/2026 às 10h34

Angel Ferreira, ator que antes atendia pelo nome de Igor Angelkorte, se divertiu com o fato de ter sido chamado de “ex de Camila Pitanga” pela imprensa em matérias sobre o seu novo estilo de vida. Tanto que ele chegou a mostrar em seu Instagram nesta quarta-feira (12) uma troca de mensagens com a atriz pelo WhatsApp.

“Cara, eu acho que nunca vou deixar de ser seu ex”, brincou, ao compartilhar com Camila uma nota em que é creditado assim.

A atriz, que atualmente está noiva do dramaturgo Patrick Pessoa, também levou a situação na brincadeira. “Ainda bem que a gente se ama”, disse ela. “Rindo alto”, completou Camila.

Camila e Angel namoraram por pouco mais de dois anos, entre 2015 e 2017. Atualmente, o ator chamou a atenção por mostrar que estava vivendo no interior de Goiás, em um ônibus simples e sem eletricidade.

Na Chapada dos Veadeiros, Angel construiu um lar que reflete sua nova identidade: sem geladeira, sem luxo, mas cercado pela natureza.