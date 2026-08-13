Irã volta a contradizer Trump sobre Ormuz:

Por G1

Publicada em 13/08/2026 às 10h09

O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira (13) que o Estreito de Ormuz está "sob controle total" do Irã, e que nenhum navio comercial transita pela via marítima sem a autorização de Teerã.

"As alegações infundadas dos Estados Unidos de que os navios estão transitando normalmente pelo Estreito de Ormuz, que demonstram o desespero e a impotência do Exército daquele país, não passam de falsidades e mentiras. Informamos que o Estreito de Ormuz, como no passado, permanece sob total gestão e controle da República Islâmica do Irã. Nenhum navio comercial ou petroleiro poderá transitar com segurança pelo estreito sem autorização e supervisão das poderosas Forças Armadas iranianas", afirmou um porta-voz do Quartel-General das Forças Armadas iranianas.

Horas antes, o chefe da unidade paramilitar Basij, Hossein Taeb, havia afirmado que “hoje, vocês veem que o Estreito de Ormuz está sob a gestão e o controle da República Islâmica”, e que o Irã o controlava com total segurança, segundo a agência semioficial Fars.

Com as declarações, o Irã voltou a contradizer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que escreveu em sua rede social Truth Social na quarta que os EUA tinham "controle total" da hidrovia estratégica.

Nas últimas semanas, o regime iraniano também contrariou Trump em outras alegações do líder norte-americano, como quando negou ter pedido para os EUA cancelarem novos ataques contra o país e também quando negou estar em negociações com o rival.

Na quarta, Trump reafirmou sua narrativa de que o Irã está dizimado e chamou o país de "valentão do Oriente Médio" e falou ainda em "muro de aço" ao se referir ao bloqueio naval que os EUA mantêm na entrada de Ormuz a navios iranianos ou que comercializem em portos do Irã.

"Os EUA têm controle total sobre o Estreito de Ormuz. ACHO QUE VAMOS MANTÊ-LO! Nosso bloqueio naval está sendo chamado por todos de 'UM MURO DE AÇO', e não há nada que o Irã possa fazer a respeito", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.