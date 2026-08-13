Denarc cumpre 20 mandados contra grupo investigado por tráfico e lavagem de dinheiro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/08/2026 às 09h30

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Marco 155, que investiga um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, 20 medidas cautelares são cumpridas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decco). Entre as determinações judiciais estão mandados de busca e apreensão e ordens para quebra de sigilo bancário.

A apuração também passou a examinar a movimentação financeira relacionada às atividades atribuídas ao grupo. Segundo a investigação, recursos teriam sido movimentados com o objetivo de ocultar ou dissimular valores provenientes de atividades ilícitas. Conforme a apuração, parte desse dinheiro teria sido empregada no financiamento e na manutenção da estrutura criminosa.

O caso teve início depois que dois suspeitos, apontados como integrantes do grupo, foram presos em flagrante. Durante a ação, policiais da 2ª Delegacia de Repressão a Narcóticos (2ª DRN) apreenderam aproximadamente 155 kg de cocaína e skunk, além de armas de fogo, munições e aparelhos celulares.

Com base no material apreendido, outros suspeitos de ligação com o grupo foram identificados pela Polícia Civil. A partir disso, a investigação foi ampliada e passou a acompanhar também a movimentação financeira relacionada aos fatos apurados.

O nome da operação faz referência à quantidade aproximada de drogas apreendida no flagrante que deu origem à investigação. Os cerca de 155 kg de cocaína e skunk marcaram o início da apuração sobre o grupo investigado.