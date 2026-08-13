Fernando da BlueRay registra candidatura a deputado federal e destaca experiência no setor produtivo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/08/2026 às 10h02
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O empresário Fernando Vilas da BlueRay (PSD) anunciou o registro de sua candidatura a deputado federal por Rondônia junto à Justiça Eleitoral. Ao comunicar a formalização, ele destacou a experiência construída na iniciativa privada e em entidades representativas de Ariquemes.

“Não vim da política. Vim da indústria, do dia a dia de quem gera emprego, enfrenta burocracia e resolve problema para fazer as coisas acontecerem”, afirmou Fernando.

Segundo ele, essa forma de atuação também marcou sua passagem pela ACIA, pela AMAAR e por projetos dos quais participou em Ariquemes, especialmente em iniciativas relacionadas ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento do setor produtivo.

Fernando afirmou que pretende levar para o debate eleitoral temas ligados à geração de empregos, redução de entraves burocráticos, incentivo aos investimentos e desenvolvimento dos municípios de Rondônia.

“Foi assim na ACIA, foi assim na AMAAR, foi assim em cada projeto que ajudei a destravar em Ariquemes. Agora é hora de levar esse jeito de trabalhar para Brasília. Bora, Rondônia!”, declarou.

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