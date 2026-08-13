Número de mortos por terremoto na Colômbia chega a 265, diz presidente; quase 500 estão desaparecidos

Por G1

Publicada em 13/08/2026 às 10h13

O número de mortos pelo terremoto que atingiu a Colômbia na última segunda-feira (10) subiu para 265 nesta quarta-feira (10), segundo o presidente do país, Abelardo de la Espriella. O número de desaparecidos é de 496, enquanto os feridos chegaram a 3.984.

"Nosso foco está em encontrar as pessoas desaparecidas", disse o político à jornalistas.

Os socorristas correm contra o tempo para localizar e resgatar com vida vítimas do terremoto em diversas cidades do país. A "janela de ouro" para encontrar sobreviventes está acabando, segundo especialistas, que destacam as primeiras 72 horas após um terremoto como as mais importantes nos esforços de resgate..

Os bombeiros de Cali afirmaram que esta quarta-feira é "um dia crucial para salvar vidas".

Uma mulher foi resgatada com vida na noite de terça-feira, cerca de 36 horas após o terremoto. O presidente Eduardo de la Espriella celebrou o resgate de Daniela Largo Sanchez e afirmou que as equipes de buscas trabalham "incansavelmente dia e noite" para encontrar pessoas presas sob escombros.

Os estados mais atingidos pelo tremor mais forte da década na Colômbia são Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío e Caldas, onde se concentram os mortos, feridos e a destruição. O Exército colombiano participa dos trabalhos de resgate nas cidades mais afetadas, como Cali, Pereira e Manizales.

O governo da Colômbia declarou nesta quarta-feira situação desastre nacional válida por um período prorrogável de 12 meses e para os estados de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo e Norte de Santander.

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta um pacote de ajuda de dois milhões de euros (cerca de R$ 11,9 milhões) para apoiar as operações de resgate na Colômbia.