PATAMO recaptura foragido da Justiça dentro de Reserva Ambiental em Machadinho

Por jaru em ação

Publicada em 13/08/2026 às 09h00

Na manhã desta quarta-feira, dia 12 de agosto, uma guarnição de PATAMO realizou a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ação na zona rural do município de Machadinho d’Oeste, em Rondônia.

A equipe policial encontrava-se na região para prestar apoio ao cumprimento de um mandado de citação expedido pela Justiça de Machadinho d’Oeste, em uma reserva localizada às margens da RO-205, nas proximidades da divisa com o município de Cujubim.

Durante o deslocamento por uma estrada de terra no interior da reserva, os policiais se depararam com um homem conduzindo uma motocicleta Honda Biz. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motociclista teria realizado uma manobra para retornar pela estrada e iniciado fuga.

Diante da atitude suspeita, a guarnição iniciou acompanhamento e, após aproximadamente 300 metros, conseguiu se aproximar do motociclista. Percebendo que seria alcançado, o homem abandonou a motocicleta e fugiu a pé, entrando em uma área de mata às margens da estrada.

Os policiais desembarcaram e realizaram acompanhamento a pé, conseguindo alcançar e deter o suspeito ainda nas proximidades.

Durante a identificação e consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Ariquemes em desfavor do homem.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao foragido, que posteriormente foi encaminhado ao estabelecimento prisional de Machadinho d’Oeste, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A motocicleta Honda Biz também foi verificada durante a ocorrência.