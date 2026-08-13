Prefeitura realiza Cerimônia de Entrega de Títulos e o lançamento da 5ª Fase do Distrito Bom Futuro

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 08h59

A Prefeitura de Ariquemes realizou, nesta quarta-feira (12), a Cerimônia de Entrega de Títulos e o lançamento da 5ª Fase do Distrito Bom Futuro, como parte do Programa Ariquemes Legal, fortalecendo as ações de regularização fundiária no município.

Durante a cerimônia, foram entregues 42 certidões com o registro das matrículas dos lotes das fases anteriores, beneficiando moradores que concluíram a entrega da documentação necessária após a realização das etapas anteriores.

Na ocasião, também foi lançada a 5ª Fase do Distrito Bom Futuro, que contempla mais de 600 lotes, incluindo as áreas localizadas acima da Avenida Cassiterita, onde será formado o Setor 2 do Distrito Bom Futuro.

A regularização será realizada por meio da REURB-S, modalidade que garante aos proprietários que possuem apenas um lote a gratuidade dos procedimentos de regularização e do registro da matrícula.

Mais do que um documento, a regularização fundiária representa segurança jurídica para as famílias, além de contribuir para a valorização dos imóveis, melhores condições de moradia e acesso a serviços públicos, como água, energia elétrica, saneamento, pavimentação e transporte.

Por meio do Ariquemes Legal, a Prefeitura promove inclusão social, desenvolvimento urbano organizado e qualidade de vida, garantindo mais segurança e dignidade às famílias e contribuindo para o crescimento planejado de Ariquemes.

Ariquemes Legal. Regularização que transforma a vida das pessoas